Szukasz naturalnego sposobu na zmarszczki? Zajrzyj do kuchni. Z pewnością nie brakuje w niej liści laurowych, które są znakomitą przyprawą do rozmaitych potraw. Kulinarne zastosowanie liści wawrzynu szlachetnego (nazywanych też liśćmi bobkowymi) to dopiero początek.

Liście laurowe są sprzymierzeńcem w walce z różnymi dolegliwościami, np. kaszlem, sprawdzają się również w pielęgnacji stóp.

Liście laurowe mogą również pomóc rozprawić się z bólem głowy i przynieść ulgę w chorobach reumatycznych.

Liście laurowe pełne cennych składników

Wawrzyn szlachetny rośnie w rejonie Morza Śródziemnego. Do Polski najprawdopodobniej trafił z Czech w epoce średniowiecza. Jego liście zawierają całą listę substancji czynnych, takich jak olejki eteryczne (cyneol, terpeny, geraniol), garbniki, flawonoidy, lignany czy alkaloidy.

Oprócz tego są bogate w witaminy A, B2, B3, B5, B6, C, kwas foliowy, wapń, żelazo, mangan, potas, selen, miedź, cynk i magnez.

Liść laurowy: zastosowanie w kosmetyce

Zdjęcie Liście laurowe mają również zastosowanie w kosmetyce / 123RF/PICSEL

Właściwości liści wawrzynu szlachetnego są również wykorzystywane w kosmetyce, m.in. w pielęgnacji twarzy, włosów i całego ciała.

Ze względu na właściwości przeciwzapalne i oczyszczające są składnikiem toników do skóry. Poprawiają ukrwienie, tonizują i hamują procesy zapalne odpowiadające m.in. za powstawanie wykwitów trądzikowych. Możemy je też znaleźć w składzie płynów do kąpieli (łagodzi podrażnienia skóry), odżywek do włosów (działa przeciwzapalnie i przeciwgrzybicznie, pomaga przy łuszczycy, grzybicy, łupieżu) czy produktów do wybielania zębów. Warto wiedzieć, że płukanie jamy ustnej roztworem z liści laurowych może nie tylko rozjaśnić zęby, ale i spowolni powstawanie kamienia nazębnego.

Warto pamiętać, że kosmetyki - również te naturalne, mogą powodować reakcje alergiczne, dlatego wcześniej warto zrobić test na niewielkiej powierzchni skóry.

Popularnym kosmetykiem jest również maść z liści laurowych, która może się okazać pomocna, gdy na twarzy zaczynają się pojawiać pierwsze zmarszczki. Działa niczym lifting - spłyca je i ujędrnia skórę, dzięki czemu stają się mniej widoczne. Taki specyfik możesz przygotować sama.

Maść z liści laurowych: przepis

Do przygotowania domowej maści z liści laurowych potrzebujesz łyżki naturalnego olejku laurowego, łyżki masła shea i od pięciu do ośmiu kropel olejku goździkowego.

Zagotuj wodę w większym garnku. Następnie włóż do niego mniejsze naczynie i wlej olejek laurowy. Następnie dodaj czubatą łyżkę masła shea i kilka kropel olejku goździkowego. Wszystko dokładnie wymieszaj. Gdy składniki połączą się w kąpieli wodnej, przelej całość do pojemnika i odstaw w chłodne miejsce. Po zastygnięciu maść laurowa jest gotowa do użycia.

