Powraca fala upałów. Synoptycy podają termin

Powraca upał

Maksymalne temperatury tego sezonu zanotowano 30 czerwca i 1 lipca. Słupki rtęci wystrzeliły w te dni w wielu miejscach do 35'C, a zdarzały się także lokalizacje, gdzie wspięły się jeszcze do 37'C, a nawet 39'C. W kolejnych dniach, wraz z powrotem burz i ochłodzeniem, pogoda okazała nam jednak swoje łagodniejsze oblicze.

Synoptycy prognozują, że rekordowe upały mogą powrócić do Polski i to już niedługo. W połowie lipca gorące powietrze znad Afryki i Hiszpanii zacznie się przemieszczać w stronę naszego kraju. Oznacza to, że z wysokim prawdopodobieństwem już 17 lipca zaczniemy odczuwać wzrost temperatury. Masy gorącego powietrza mogą też dotrzeć później nad Polskę, czyli 20-21 lipca.

Bezpieczeństwo w czasie upałów

W czasie upałów pomiędzy godziną 12:00 a 13:00 jesteśmy narażeni na najwyższą dawkę promieni ultrafioletowych. Jednak najgoręcej jest pomiędzy 15:00 a 18:00. Jeśli temperatura na zewnątrz wynosi powyżej 30'C, musimy zachować wzmożoną ostrożność, by nie paść ofiarą udaru cieplnego i uniknąć poparzeń skóry.

W upalne dni należy osłaniać głowę przed promieniami słońca, stosować kosmetyki z filtrami UV i co najważniejsze pić dużo wody, by nie doprowadzić się do stanu odwodnienia. Zwłaszcza ciężarne, dzieci, osoby starsze i osłabione po chorobie muszą być świadome tych niebezpieczeństw.

