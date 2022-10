To jeden z największych grzybów na świecie. Spotkasz podczas spaceru

Znaleźć można go w lasach, na łąkach, a nawet w ogrodach. Na myśl przywodzi wielką, białą piłkę. Warto jednak zabrać go ze sobą do domu. Purchawica olbrzymia jest nietypowym grzybem, który ceni się za jego walory smakowe oraz ogromne rozmiary. Jak go przyrządzić?

Zdjęcie Purchawica olbrzymia, nazywana również czasznicą olbrzymią, jest grzybem należącym do rodziny purchawkowatych / 123RF/PICSEL