Co łączy wszystkie koty?

O kotach krążą różne opinie - jedni je kochaną, inni nie znoszą. Niektórzy twierdzą, że w przeciwieństwie do psów są leniwe, niezbyt mądre i irytujące. Wiele badań wskazuje natomiast, że jest zupełnie na odwrót. Koty to bardzo inteligentne stworzenia, umiejące radzić sobie w wielu trudnych sytuacjach. Co więcej, są wierne i oddane człowiekowi, który o nie dba. Ponadto koty skrywają wiele tajemnic, dlatego tak wiele osób się nimi interesuje i zachwyca.

Zarówno dachowce, jak i koty rasowe potrafią być prawdziwymi geniuszami, a to wszystko za sprawą temperamentu, a także środowiska, w którym się wychowują. Dzięki prowadzonym przed długi czas obserwacjom, naukowcom udało się ustalić, które kocie rasy są najmądrzejsze i najbystrzejsze. Błyskawicznie uczą się komend oraz wykazują wysoko rozwiniętą inteligencję emocjonalną.

Które rasy kotów są najmądrzejsze? Oto najbystrzejsza czwórka

Kot syjamski



Zdjęcie Koty syjamskie są bardzo żywiołowe i towarzyskie / 123RF/PICSEL

Kot syjamski zaliczany jest do najmądrzejszych kotów. Rasa ta wykazuje się ogromną żywiołowością. Kot syjamski chętnie się bawi, ale potrzebuje też dużo uwagi człowieka. Najlepiej gdy ma obok drugiego kociego towarzysza. Ponadto koty syjamskie są też bardzo zabawne i przede wszystkim urocze.



Kot abisyński

Zdjęcie Zdaniem wielu osób, to właśnie kot abisyński zachowaniem najbardziej przypomina psa / 123RF/PICSEL

Kot abisyński to również jeden z czworonogich geniuszy. Można bez trudu nauczyć go różnych sztuczek, uwielbia się bawić i wspinać. Dobrze kupić mu więc wielopoziomowy drapak, który z pewnością go uszczęśliwi. Ponadto koty abisyńskie są pieszczochami, uwielbiają się przytulać. Zdaniem niektórych to właśnie ta rasa najbardziej przypomina psi charakter.



Kot norweski leśny

Zdjęcie Kot norweski leśny jest z natury włóczęgą i ceni sobie przestrzeń / 123RF/PICSEL

Kot norweski leśny poza ponadprzeciętnym, dostojnym wyglądem wykazuje też ogromną inteligencję. Jego długa sierść i elegancki wizerunek sprawiają, że jest marzeniem wielu kocich miłośników. Potrafi bardzo przywiązać się do właściciela, z którym uwielbia spędzać czas. Zabawy i pieszczoty to coś co koty norweskie leśne uwielbiają najbardziej. Zanim się zdecydujesz na jego zakup, warto wiedzieć, że z natury jest włóczęgą ceniącym sobie przestrzeń i konieczne może okazać się wyprowadzanie go na spacery.

Kot bengalski

Zdjęcie Koty bengalskie sprawiają wrażenie groźnych, jednak są bardzo przyjazne i oddane / 123RF/PICSEL

Kot bengalski jest nie tylko bardzo mądry, ale również mimo groźnego wyglądu niezwykle przyjazny. Różni się od innych tym, że zamiast wielogodzinnego wylegiwania się na kanapie woli aktywnie spędzać czas. Jest zwinny, wojowniczy i piękny. Rasa to bywa nieufna w stosunku do ludzi, jednak gdy kot bengalski już przekona się do danej osoby, potrafi bardzo się przywiązać. Koty bengalskie ponadto uwielbiają wodę i są świetnymi pływakami.

