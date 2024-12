Prosta droga do zepsucia sobie świąt. Wiele Polek popełnia ten błąd

Perfekcjonizm świąteczny to dążenie do stworzenia wyidealizowanej wersji świąt — czy to poprzez przygotowanie idealnych dekoracji, organizowanie nieskazitelnych spotkań, czy też zapewnienie, że każda tradycja jest podtrzymywana w najdrobniejszych szczegółach. Badanie opublikowane w Journal of Happiness Studies wykazało, że perfekcjoniści doświadczają większego stresu i mniejszej satysfakcji podczas świąt i innych ważnych kulturowo wydarzeń. To łatwa droga do odebrania sobie radości ze świąt.