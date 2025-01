O tym, na jakie sygnały warto zwrócić uwagę, gdy nasza praca przestaje nam dawać satysfakcję, opowiedział psycholog dr Ronald E. Riggio w artykule opublikowanym na łamach "PsychologyToday.com". Jak podkreśla ekspert rutyna i brak możliwości rozwoju mogą być równie ważnymi sygnałami, co wypalenie zawodowe. Kiedy warto zmienić pracę?

Toksyczne środowisko pracy. Nadmierny stres to tylko jeden z problemów

Jednym z najbardziej oczywistych powodów do zmiany pracy jest toksyczna atmosfera w miejscu zatrudnienia. Jeśli w miejscu pracy doświadczamy obrażania, poniżania, nękania czy zastraszania, jest to sygnał, że musimy działać. "Nie istnieją pieniądze ani benefity, dla których warto znosić długotrwały mobbing " - przestrzega ekspert.

Często zdarza się, że w pewnym momencie kariery dochodzimy do punktu, w którym nie mamy już możliwości awansu ani rozwoju zawodowego. Nawet jeśli obecne stanowisko jest dla ciebie satysfakcjonujące, brak perspektyw na podwyżki lub awanse w dłuższej perspektywie może stać się problematyczny.



"Zastanów się dobrze, czy perspektywa zatrzymania się na tym poziomie zarobków, na którym jesteś, na pewno ci odpowiada" - radzi dr Ronald E. Riggio.



Ograniczone możliwości rozwoju zawodowego mogą prowadzić do stagnacji finansowej, a także utraty motywacji do pracy.



Warto w tym przypadku spojrzeć na rynek pracy i poszukać ofert, które nie tylko zapewnią lepsze wynagrodzenie, ale także umożliwią zdobywanie nowych umiejętności i rozwój kariery. Jeśli firma, w której pracujemy, nie oferuje szkoleń czy programów rozwoju, może warto rozważyć zmianę na taką, która inwestuje w swoich pracowników.