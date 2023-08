Kim był Dziamjang Czjentse Czoki Lodro? Mnich, który szybko stał się jasnowidzem

Jedni widzą w tym zabawę i rozrywkę, inni zaś upatrują się w tym prawdy objawionej. Przepowiednie, bo o nich mowa, od wieków fascynują ludzi i napawają ich lękiem.

Horoskop na poniedziałek, 28 sierpnia 2023 r - co przyniesie los?

Dodatkowe pieniądze, ale i straty - w tym tygodniu nudy nie będzie

Złoty czas dla trzech znaków. W weekend czekają ich same sukcesy

Ostatni weekend wakacji minie w miłej atmosferze, ale czy wszystkim? Sprawdź horoskop Wizjonerzy tacy jak Nostradamus czy Baba Wanga zyskali wielką popularność na całe lata, a ich słowa odnoszące się do przyszłości świata są analizowane i powtarzane do dziś.

Wśród jasnowidzących są mniej i bardziej znane postacie, ale słowa jednej z osób obdarzonych darem przepowiadania przyszłości, budzą spory niepokój.

Mowa tu o mnichu z Tybetu - Dziamjangu Czjentse Czoki Lodro, który przyszedł na świat w 1893 roku i kiedy miał 9 lat trafił do klasztoru dla mnichów. Tam w chłopcu rozpoznano inkarnację wielkiego lamy Dziamjanga Czjentse Wangpo, który zmarł w 1892 roku.

Reklama

Mnich w drodze swojego rozwoju duchowego stał się szanowanym i poważanym Lamą, który wykazał niespodziewanie dar jasnowidzenia. Choć do dziś jego postać nie jest tak dobrze znana Zachodniemu Światu, to jego przepowiednie dotarły i do Europy.

Co przewidział tybetański mnich? Zostało nam niewiele czasu

Choć przepowiadanie przyszłości nie było głównym zajęciem Dziamjangu Czjentse Czoki Lodro, to z jego zapisków odczytano słowa o przyszłości świata, a ta wygląda przerażająco.

Zdjęcie Jaka przyszłość czeka świat? / 123RF/PICSEL

Zdaniem mnicha w Roku Ziemnej Małpy, czyli w 2028 roku ma wybuchnąć kolejna epidemia, a w kolejnych w Roku Ognistego Konia będziemy odczuwać wielkie trzęsienie ziemi, zaś w Roku Kozy będziemy zmagać się z przeludnieniem.

"W Roku Małpy będą mięć miejsce powodzie. Latem pojawi się śmierć z powodu epidemii, którą wywoła głód. Demony będą w tym czasie wszędzie" - miał pisać Lama w swoich proroctwach.

W najczarniejszych barwach maluje się Rok Psa, czyli 2030 rok, kiedy to zdaniem mnicha ma dojść do napięć i otoczenia miast, zaś kulminacją ma być Rok Szczura (2032), kiedy to ludzie usłyszą "duchowy dźwięk", który pochodzić będzie z kosmosu.

Wtedy też na ludzkość spaść mają wszelkie nieszczęścia, ludzie będą umierać, a wszelkie drzewa na świecie upadną.

Trzeba przyznać, że słowa mnicha nie napawają optymizmem.