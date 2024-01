Spis treści: 01 Liść numer jeden

02 Liść numer dwa

03 Liść numer trzy

04 Liść numer cztery

05 Liść numer pięć

Liść numer jeden

Jeśli wybrałeś pomarańczowy liść, oznacza to, że utożsamiasz się z jesienią. Wynika z tego, że jesteś osobą zmienną, a wiele etapów, ludzi w twoim życiu szybko przemija. Często nie kończysz tego, co zacząłeś i rozpoczynasz coś nowego. Jesteś także bardzo energiczny, radosny oraz entuzjastyczny. Potrafisz nieść pozytywną energię i zarażać nią innych. Cenisz sobie chwile w życiu, doceniasz to, co ci się przytrafia. Warto podkreślić, że masz ognisty charakter, kierujesz się w życiu pasją i potrafisz oczarować innych swoim urokiem. Choć lubisz czasem żyć chwilą, to potrafisz zachować dojrzałość w ważnych sytuacjach.

Zdjęcie W twoim życiu nie ma miejsca na nudę / @pressmaster / materiał zewnętrzny

Liść numer dwa

Wybrałeś ciemnobrązowego liścia? To znak, że jesteś człowiekiem, dla którego ważne są wartości tradycyjne. Szanujesz konwencje i odczuwasz głęboki szacunek dla historii. W życiu kierujesz się solidnością i rzetelnością. Bliscy postrzegają cię, jako osobę wiarygodną oraz odpowiedzialną. Lubisz analizować siebie i otaczający cię świat. Jesteś również osobą zdecydowaną oraz pewną siebie, a w twoim życiu nie ma miejsca na niepewność. Gdy ktoś cię zwodzi lub próbuje oszukać, to nie bawisz się w jego gierki, tylko rezygnujesz z takich znajomości. Jasno wyznaczasz sobie cele i silnie wierzysz we własne możliwości. Tak trzymaj!

Liść numer trzy

Jeżeli postanowiłeś wybrać jasnozielonego liścia, oznacza to, że jesteś człowiekiem, którego przepełnia optymistyczne nastawienie. Lubisz żyć pełnią życia. Jak nikt inny, potrafisz nadać sytuacjom świeżego spojrzenia. Jesteś bardzo otwartą osobą na nowe pomysły. Bliscy cenią cię za twoją elastyczność, potrafisz w kilka sekund dostosować się do czegoś nowego. Mimo tego, że w twoim życiu zazwyczaj wiele się dzieje, to potrafisz zachować harmonie i równowagę. Wszystkie twoje decyzje, choć są szybkie, to wciąż są przemyślane. Świetnie komunikujesz się z otoczeniem i potrafisz nawiązywać pozytywne relacje. Samotność nie jest ci straszna.

Zdjęcie Bliscy uwielbiają twoją obecność / @uberimages2 / materiał zewnętrzny

Liść numer cztery

Wybrałeś ciemnozielonego liścia? To oznacza, że jesteś osobą zdolną do nauki oraz ewolucji. Potrafisz w szybkim tempie rozwijać się fizycznie oraz duchowo. Jesteś także bardzo wytrzymałą osobą. Bardzo dobrze radzisz sobie z trudnościami. W życiu kierujesz się siłą oraz determinacją. Nie patrzysz na to, co jest dookoła ciebie, tylko idziesz prosto do celu. Bliskim możesz wydawać się tajemniczy i skryty. Trudno jest ci rozmawiać o uczuciach, gdyż uważasz, że są kwestią drugorzędną. Wolisz kierować się logiką niż emocjami. Bywasz także mało empatyczny w stosunku do innych ludzi. Gdy ktoś się rozkleja, to odbierasz to, jako jego słabość. Wolisz otaczać się podobnymi osobami, które zrozumieją twoje podejście do życia.

Liść numer pięć

Jeśli wybrałeś jasnopomarańczowego liścia, oznacza to, że potrafisz zachować równowagę w napiętych sytuacjach. Jesteś bardzo praktyczną osobą, ale również potrafisz kreatywnie myśleć. Jesteś także tolerancyjnym człowiekiem i potrafisz walczyć o prawa innych niczym lew. Twoja empatia względem innych jest godna podziwu. Potrafisz w kilka sekund zrozumieć i wczuć się w to, co ktoś inny czuje i przeżywa. Twoi bliscy wiedzą, że zawsze mogą na ciebie liczyć w trudnych chwilach. Cechujesz się także serdecznością i zawsze sprawiasz wrażenie przyjaznej osoby. Pamiętaj zadbać również o swoje potrzeby, one także są ważne!

Zdjęcie Zawsze wyciągasz do innych pomocną dłoń / @africa-images / materiał zewnętrzny

