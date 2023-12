Pomarańczowy prezent

Wybrałeś prezent numer jeden? Oznacza to, że twoje tegoroczne święta będą pełne radości oraz śmiechu. Bliscy w tym roku nie będą cię irytować notorycznymi pytaniami i nie będą się o nic czepiać. Twoje pozytywne nastawienie sprawi, że wszyscy będą się cieszyć rodzinnym spotkaniem. Wszyscy to docenią i zapamiętają te święta na długie lata. Pamiętaj jednak, że ciąży na tobie kilka obowiązków, więc nie daj się zatracić świątecznej atmosferze i dopilnuj ważnych terminów. Co ciekawe, w tym roku wszystkie prezenty okażą się strzałem w dziesiątkę.

Zdjęcie Obrazek nr 1 / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zielony prezent w kropki

Jeżeli wybrałeś prezent numer dwa, oznacza to, że podczas twojej wigilii może pojawić się jakieś zamieszanie. Ktoś będzie chciał popsuć tegoroczne święta. Musisz pamiętać, że jeśli zachowasz spokój i nie dasz się wytrącić z równowagi, to wciąż mogą być udane. Najważniejsza jest twoja reakcja. Być może podczas Wigilii usłyszysz o czymś, o czym nie powinieneś lub ktoś zdradzi twój sekret. Nie zrób afery, a będzie wszystko w porządku. Nabierz dystansu do niektórych spraw, gdyż nie zawsze mamy wpływ na czyny innych.

Zdjęcie Obrazek nr 2 / opracowanie własne / INTERIA.PL

Różowy prezent

Wybrałeś prezent numer trzy? Oznacza to, że w tym roku podczas świąt czeka cię romantyczna niespodzianka. Być może dostaniesz prezent, na który czekałeś od bardzo dawna. Jeśli jesteś w związku, to zostaniesz wysłuchany, a twój partner z pewnością cię zaskoczy. Natomiast jeżeli jesteś singlem, oznacza to, że ktoś może wyznać ci skrywane uczucia lub podaruje ci coś, o czym długo nie zapomnisz. Daj się ponieść emocjom i magii świąt Bożego Narodzenia. To będzie dla ciebie wyjątkowy czas. Wykorzystaj to!

Zdjęcie Obrazek nr 3 / opracowanie własne / INTERIA.PL

Biały prezent z czerwoną wstążką

Wybrałeś prezent numer cztery? To znak, że tegoroczne święta będą dla ciebie spokojne i skromne. Nic złego w tym czasie się nie wydarzy, a wszystkie plany pójdą po twojej myśli. Twoje dobre intencje zostaną docenione. Spędzisz ten okres z najbliższymi ci ludźmi i to jest najważniejsze. Ostatnio sporo się u ciebie działo, więc to miła odmiana. Wykorzystaj to, aby naładować swoje akumulatory. Wrócisz do pracy zrelaksowany, jak nigdy dotąd.

Zdjęcie Obrazek nr 4 / opracowanie własne / INTERIA.PL