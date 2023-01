Retrogradacja: Co to jest?

Retrogradacja to inaczej ruch wsteczny. Jest ona obserwowana, gdy ciało niebieskie pozornie porusza się po orbicie w kierunku przeciwnym niż inne planety układu. Innymi słowy, w styczniu Merkury będzie krążył wokół Słońca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Astrolodzy wskazują, że to zjawisko astronomiczne wiąże się także z nastrojem i jakością życia wielu zodiaków. Już w starożytności wierzono, że ma ona także wpływ na ludzi.



Zdjęcie Szczególnie podatne na retrogradację Merkurego w 2023 będą: Strzelce, Lwy i Ryby / 123RF/PICSEL

Retrogradacja Merkurego dotknie: Ryby, Strzelca i Lwa

Choć retrogradacja powinna być dla nas odpoczynkiem, wycofaniem się, uspokojeniem i spowolnieniem tempa życia, w praktyce bardzo często wiąże się z niewyspaniem, zmęczeniem i wykonywaniem wielu zadań o wiele wolniej niż zazwyczaj. W styczniu szczególnie podatne na wpływ retrogradacji Merkurego są trzy znaki zodiaku:

Ryby — styczeń będzie dla nich szczególnie trudny o poranku. Wstanie z łóżka i rozpoczęcia dnia, będą dla nich największymi torturami. Ryby stoczą w tym miesiącu nie jeden bój z budzikiem, przedłużając nocny wypoczynek o kolejne cenne minuty. Mimo to osoby spod tego znaku na początku roku będą cały czas zmęczone i niewyspane. Największym marzeniem Ryb będzie przespanie kilku nocy z rzędu.

— styczeń dla Strzelców będzie jak film wyświetlany w kinie. Staną się obserwatorami własnego życia, niezdolne do zaangażowania, bo będą na to zbyt zmęczone. Nie pomogą nawet hektolitry kawy, która nie zastąpi prawidłowego odpoczynku. Może warto pomyśleć o dłuższym weekendzie i zrelaksować się, zamiast stresować każdego wieczoru nadchodzącą, nieprzespaną nocą? Lew — ten słoneczny znak zodiaku bardzo źle czuje się zimą, a retrogradacja Merkurego nie poprawi tego stanu rzeczy. Lwy będą dosłownie zasypiać na stojąco, nawet jeśli wcześniej prześpią kilkanaście godzin. To znacznie utrudni im pracę. Warto rozważyć więcej ruchu, który pobudzi organizm i doda energii. Po wysiłku fizycznym lepiej będziecie też zasypiały drogie Lwy.



