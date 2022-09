Równonoc jesienna przyniesie zmiany. Każdy ze znaków zodiaku coś zyska

Równonoc ma miejsce, gdy Słońce znajduje się bezpośrednio nad równikiem. Dzieje się to dwa razy w roku - wiosną i właśnie jesienią. W astrologii równonoc jesienna jest symbolem zakończenia jednego etapu i początku kolejnego. Przesilenia i równonoce korelują ze znakami kardynalnymi i początkiem odpowiadających im pór roku. Metaforycznie równonoc wiosenna wprowadza świeżą krew, znak ognistego Barana, przesilenie letnie należy do Raka, a zimowe do Koziorożca.

Z uwagi na to, że równonoc jesienna nieodłącznie związana jest z Wagą, tematem przewodnim tego czasu są równowaga i refleksja. Ustawieni pomiędzy słońcem a cieniem, nabieramy skłonności do szukania, rozmyślań, zmiany kierunku i ścieżki, którą zmierzamy.

Równonoc jesienna - horoskop dla każdego znaku zodiaku

Znaki ognia: Baran, Lew i Strzelec

Ta trójka ma tendencje do wybiegania w przyszłość, porzucając zupełnie myślenie o tym, co tu i teraz. W czasie równonocy powinniście zwolnić i skupić się na prostych rzeczach. Dajcie sobie prawo do czerpania przyjemności z codzienności, z rzeczy drobnych, na które na co dzień nie macie czasu, a może nawet nie macie świadomości, że istnieją i że są ważne. Kwiaty w wazonie, skupienie na oddechu, kawa z przyjaciółką?

Znaki Ziemi: Byk, Panna, Koziorożec

Potrzebujecie świeżego powietrza i kontaktu z naturą. Wyjdźcie przed dom na boso, kochajcie się z partnerem w lesie, zbierajcie siły i zapasy na zimę. Kiedy już zakotwiczycie w fotelu pod kocem, zapasy energii, jaką czerpiecie z ziemi, będą jak znalazł i pozwolą przetrwać do następnej równonocy i przejścia w bliższą wam energię Barana. Z pewnością musicie znaleźć jeszcze więcej czasu na oczyszczenie głowy, wysprzątanie otoczenia i zaopatrzenie spiżarni przetworami, które dadzą wam siłę w zimie.

Znaki powietrza: Bliźnięta, Waga i Wodnik

Spróbujcie tej jesieni otoczyć się dźwiękami i zrezygnować z cyfrowych zabawek, ograniczyć do minimum korzystanie z internetu. To pomoże wam być bardziej obecnymi w domu - tym prawdziwym i tym metaforycznym, którym jest ciało. Poczujcie wdzięczność za to, co macie. Ale żeby to się wydarzyło, wy musicie chcieć tej zmiany.

Znaki wodne: Rak, Skorpion i Ryby

Wy, drogie znaki wodne, poczujecie potrzebę przyjrzenia się sobie, zastanowienia się nad kierunkami, którymi zmierzacie, odległościami, jakie macie do przebycia i głębokościami, na które pozwalacie zanurkować swoim myślom. Medytacja, afirmacje, może napisanie do siebie samego sprzed lat listu. To wszystko pozwoli ci ciągle się rozwijać.

