Rozwiązują problemy, rozpoznają twarze. Niesamowite, co potrafią te zwierzęta!

2 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych. To dzień, w którym świat pochyla się nad niesamowitością zwierząt i ich potwornym losem. To też święto tych, którzy na co dzień walczą o koniec ich cierpienia.

Zdjęcie Świnie tworzą mocne więzi i mają świetną orientację w terenie / 123RF/PICSEL