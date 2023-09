Leśne fotopułapki raz za razem dostarczają niezwykłych widoków, dając szansę podglądnięcia codziennego życia dzikich zwierząt. Dzięki jednej z podobnych kamer, umieszczonych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, świat usłyszał o 3-letniej Tylce. A ta, wraz ze swoimi maluchami, natychmiast podbiła serca internautów.

Pracownicy TPN pokazali urocze nagranie. Rysiątka podbiły serca internautów

"Przedstawiamy Tylkę i jej kocięta" - napisali w sieci pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. 3-letnia rysica, przedstawicielka gatunku rysia euroazjatyckiego, przyszła na świat w Tatrzańskim Parku Narodowym. "Jej matka przyszła do nas ze Słowacji. W zeszłym roku obserwowaliśmy Tylkę tylko z jednym młodym - w tym roku opiekuje się piękną gromadką!" - zachwycają się pracownicy TPN.

"Czy wiecie, że po ciąży trwającej nieco ponad 2 miesiące, rysica rodzi zwykle od 2 do 3 kociąt? Większe mioty są rzadkością. W pierwszym okresie po urodzeniu młode karmione są mlekiem matki, która, intensywnie polując, wkrótce zaczyna dostarczać im stały pokarm. Gdy młode są już większe, są doprowadzane przez matkę do upolowanej zdobyczy. Pozostaną one z matką do przyszłorocznych, wiosennych godów" - dodają eksperci.

Rysia rodzina robi furorę w sieci. "Cudowny widok"

Na opublikowanym przez pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego nagraniu widać spacerującą po lesie Tylkę z trzema baraszkującymi wokół niej młodymi. "W Tatrzańskim Parku Narodowym występuje tylko do 12 osobników tego gatunku (wraz z młodymi) - to nasze wielkie skarby" - piszą pracownicy TPN.

Tylka i jej maluchy natychmiast zawrócili w głowie internautom. "Ależ piękne!", "Cudowny widok", "Super jest widzieć zwierzęta w naturze i ich naturalne zachowanie", "Piękne kociaki", "Cudowne kocurki", "Jakie piękne, wolne i szczęśliwe" - czytamy w komentarzach.

Rysie w Polsce. Gatunek pod ochroną

"Ryś jest wymagającym gatunkiem, który otarł się o wyginięcie. Potrzebuje rozległych i trudnodostępnych obszarów leśnych - jest prawdziwym "duchem lasów", bardzo wrażliwym na niepokojenie przez człowieka. Między innymi dlatego tak ważne jest, aby nie wędrować po terenie TPN w nocy - rysie przeważnie są aktywne właśnie nocą, prowadzą samotny tryb życia. Zajmują rozległe terytoria łowieckie i odbywają dalekie wędrówki" - informują eksperci.

Zdjęcie Ryś może osiągać do 1,5 metra długości i ważyć nawet do 20 kilogramów / 123RF/PICSEL

Ryś może osiągać do 1,5 metra długości i ważyć nawet do 20 kilogramów. Ten prowadzący skryty tryb życia drapieżnik w ciągu doby może przemierzyć nawet do 20 kilometrów. Swoją zdobycz starannie ukrywa, wciągając upolowane zwierzęta - najczęściej sarny i jelenie - w gęstwiny lub pod zwalone pnie. Maskuje je kolejno ściółką lub śniegiem, wracając do takiego pożywienia nawet przez kilka dni. Potomstwem opiekuje się wyłącznie samica.

Ryś w Polsce jest bardzo rzadko występującym gatunkiem, objętym całoroczną ochroną.

