Pioppi to włoska miejscowość, która słynie z długo żyjących mieszkańców. Dodatkowo cieszą się oni dobrym zdrowiem. Wielu badaczy zastanawiało się, z czego to wynika. Choć wiele zależy od ich stylu życia, to jest integralnym i najważniejszym elementem wydaje się być specyficzna dieta.

Dieta Pioppi - sekret mieszkańców włoskiej wioski

Mieszkańcy Pioppi mają sporadycznie jeść makaron i pizzę, po desery sięgać jedynie w niedzielę i w bardzo niewielkich ilościach spożywać cukier. Eksperci badający ten temat wskazują, żeby nie bać się zdrowych tłuszczów, unikać węglowodanów, codziennie sięgać po oliwę z oliwek i garść orzechów.

W menu miejscowych ludzi znajduje się bekon, czekolada czy czerwone wino. Ich zamiłowanie do warzyw i tłustych ryb ma zapobiegać chorobom serca i cukrzycy, co z kolei tłumaczy długie życie i dobre zdrowie mieszkańców.

Każdy dzień zaczynają od łyżki octu jabłkowego, który ma niwelować refluks żołądkowy, obniżać ciśnienie krwi i przyspieszać utratę wagi. Z kolei na śniadanie miejscowi zazwyczaj spożywają jajka. Zalecane jest również stosowanie raz w tygodniu dobowego postu, a także postu przerywanego, czyli jedzenie tylko przez 8-9 godzin dziennie.

Przykładowy jadłospis w diecie Pioppi

Kardiolog dr Aseem Malhotr i były sportowiec Donal O’Neill opracowali plan posiłków na podstawie informacji o nawykach żywieniowych mieszkańców Pioppi. Przykładowy jadłospis na jeden dzień prezentuje się następująco:

Śniadanie: Dwa lub trzy jajka w dowolnym stylu, z wędzonym łososiem i awokado; kawa z kremem kokosowym.

Brunch: Smoothie z kefirem i/lub mlekiem kokosowym, jagodami, garścią orzechów, odrobiną awokado; łyżka oleju kokosowego, posypka z mielonego cynamonu, kurkumy i świeżej mięty.

Kolacja: Bulion z kurczaka z jedną łyżką oliwy z oliwek; świeży morszczuk smażony na patelni i warzywa; bomby kakaowe (surowe kakao, cynamon, olej kokosowy, śmietana i orzechy podgrzane, zmiksowane i zamrożone na małe kawałki); filiżanka herbaty Earl Grey.

