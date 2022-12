Galaretka? Nie, to grzyb!

Co można znaleźć w lasach w grudniu? Oprócz boczniaków natrafić można na dość nietypowe okazy. O jednym z nich poinformowali ostatnio leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego. Mowa o trzęsaku pomarańczowożółtym, który wyróżnia się nie tylko kolorem, ale i konsystencją.

Nie sposób przejść obok niego obojętnie. Na pierwszy rzut oka owocniki trzęsaka przypominają pomarańczową galaretkę o dość nieregularnym kształcie. Często znaleźć można je na opadłych gałęziach drzew liściastych.

Jak informują leśnicy "charakterystyczną cechą trzęsaków jest ich zdolność do kurczenia się podczas wysychania i ponownego pęcznienia przy dostatecznej wilgotności".

Zdjęcie Trzęsak pomarańczowożółty / 123RF/PICSEL

Nietypowe znalezisko w karkonoskich lasach

Trzęsak pomarańczowożółty Tremella mesenterica rośnie przez cały rok. Występuje w okresie dużej wilgotności. Jak zauważają autorzy wpisu na Facebooku, w grudniu łatwiej go zobaczyć. Czy jest to grzyb jadalny? Zdania tutaj są podzielone. Jedni podają, że tak, chociaż jest bez smaku i zapachu, sprawdza się bardziej jako ozdoba talerza. Inni stanowczo odradzają jedzenia tego specyficznego grzyba, a bardziej traktowania go jako ciekawostkę przyrodniczą. Warto dodać, że grzyb ten jest zbierany w celach kulinarnych w Chinach oraz Rosji.

"Wygląda jak mózg"

Jak się okazuje, w tym roku trzęsaka pomarańczowego znaleźli także grzybiarze z innych regionów Polski, m.in. w woj. lubuskim, zachodnio-pomorskim czy świętokrzyskim. "Piękny okaz", "Wygląda jak mózg", "Bałabym się go zjeść", "Robi wrażenie" - czytamy w komentarzach pod postami w social mediach.

Grzybowe dziwadła w polskich lasach

To nie jedyne ciekawostki, na które natrafić można podczas grudniowych, czy styczniowych spacerów. Oprócz trzęsaka pomarańczowego ciekawym przypadkiem jest także galaretek kolczasty (Pseudohydnum gelatinosum). Jest przezroczysty, galaretowaty, z charakterystycznymi kolcami pod kapeluszem.

