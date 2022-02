Ser mascarpone to doskonały dodatek do ciast i pikantnych potraw. Nie jest on jednak zbyt zdrowy, gdyż dostarcza do organizmu dużą dawkę cholesterolu, który może stać się przyczyną miażdżycy. Osoby z problemami z krążeniem, chorym sercem i słabą wątrobą powinny usunąć go ze swojego menu.

Sery o niskiej zawartości tłuszczu. Tego rodzaju sery, by obniżyć w nich poziom tłuszczów, poddawane są różnym procesom chemicznym. W składzie części z nich możemy znaleźć niezdrowe substancje wszelkiego typu. Niskotłuszczowe sery bywają również pozbawione zalet swoich naturalnych odpowiedników.



Reklama

Pochodzący ze Szwajcarii ser gruyere z pewnością jest kuszący przez swój łagodny orzechowy smak. Jest jednak równocześnie bombą kaloryczną o bardzo dużej zawartości tłuszczu. Tak jak w przypadku mascarpone, gruyere powinny unikać osoby o słabym sercu.



Produkty seropodobne, takie jak serki topione to często źródło utwardzaczy, emulgatorów, konserwantów i sztucznych aromatów. Chociaż bardzo smaczne, to jednak nie powinny codziennie towarzyszyć nam przy śniadaniu.



Podobnie sprawy mają się z brytyjskim serem cheddar — ze względu na wysoką zawartość sodu, ten gatunek sera nie powinien być spożywany często, ani w dużych ilościach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Burek sam nie poprosi o pomoc": Apel Renaty Przemyk INTERIA.PL

***

Zobacz również:

Co się znajduje w torebce herbaty? Przerażające!



Czego nie jeść na pusty żołądek?