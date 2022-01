Czego nie jeść na pusty żołądek: Słodycze i produkty ciastkarskie

Francuskie rogaliki, polskie drożdżówki i wszystkie inne wypieki z dodatkiem drożdży, spożywane na pusty żołądek mogą być przyczyną wzdęć i dyskomfortu trawiennego.

Wyroby ciastkarskie, podobnie jak wszystkie słodycze, są też źródłem dużych dawek cukru. Wysokosłodzone produkty powodują gwałtowny (i krótkotrwały!) wzrost poziomu cukru we krwi, co mocno obciąża trzustkę i skutkuje niekontrolowanymi napadami głodu. Po takim śniadaniu szybko pojawia się głód. To nie sprzyja sylwetce ani stabilnej pracy systemu nerwowego.

Czego nie jeść na pusty żołądek: Dosładzane płatki śniadaniowe

Oferta płatków śniadaniowych jest ogromna. Niestety, znaczna ich część to produkty przetworzone. Zaopatrując się w dosładzane, przetworzone płatki śniadaniowe, możesz nieświadomie zjeść na śniadanie:

Reklama

- cukry proste, najczęściej w postaci sacharozy lub jej tańszego zamiennika (często jest to syrop glukozowo-fruktozowy). Efekt będzie podobny, jak po zjedzeniu drożdżówki.

- sód, którego w dobie wysokoprzetworzonej żywności niemal wszyscy spożywamy zbyt dużo. Nadmiar soli w diecie jest poważnym obciążeniem dla serca.

- niezdrowe nasycone kwasy tłuszczowe, w tym tłuszcze trans o udokumentowanym działaniu kancerogennym.

- barwniki i inne chemiczne dodatki do żywności, które są częstą przyczyną alergii (zwłaszcza u dzieci). Zaburzają też mikrobiom jelitowy.

Dlatego warto czytać etykiety. Najlepszym wyborem dla zdrowia i sylwetki są naturalne, pełnoziarniste płatki zbożowe, na przykład owsiane, na których bazie łatwo skomponujesz swoje śniadanie. Wystarczy dodać kilka orzechów, łyżeczkę słonecznika lub pestek dyni, trochę sezamu i kilka suszonych owoców. Całość można zalać ciepłym mlekiem, najlepiej roślinnym.

Czego nie jeść na pusty żołądek: Owoce cytrusowe

Cytrusy zjadane na czczo mogą podrażnić delikatną śluzówkę żołądka, być przyczyną zgagi i dyskomfortu. Jeśli nawyk zjadania cytrusów na śniadanie jest powtarzany, może przyczynić się do powstania wrzodów żołądka i refluksu żołądkowo-przełykowego.

Czego nie jeść na pusty żołądek: Surowe warzywa

Warzywa są najzdrowszą grupą produktów. Powinny być częścią każdego posiłku, w tym również śniadania. Trzeba jednak zadbać o proporcje. Warzywa mogą być dodatkiem do śniadania, ale nie jego bazą.



Zdjęcie Osoby z problemami układu pokarmowego powinny ograniczać spożywanie surowych warzyw na śniadanie / 123RF/PICSEL

Duża porcja warzyw zjedzona na pusty żołądek to zwiększone wydzielanie soków żołądkowych, które może okazać się problematyczne, zwłaszcza dla osób starszych i wszystkich z delikatnym przewodem pokarmowym.



Warzywa nie powinny być zasadniczą częścią śniadania osób ze skłonnością do wzdęć, nieżytami błony śluzowej przewodu pokarmowego, refluksem żołądkowo-przełykowym i wrzodami żołądka lub dwunastnicy.

Czego nie pić na pusty żołądek: Kawa

Ważne jest nie tylko, to co zjadamy, ale też pijemy. Kawa naturalna ma szereg korzyści dla zdrowia. Jest źródłem przeciwutleniaczy i korzystnie wpływa na przebieg wielu procesów życiowych.

Nie powinna być jednak wypijana na czczo. Ani przed, ani zamiast śniadania. Kawa ma działanie drażniące na śluzówki przewodu pokarmowego. Powtarzając nawyk wypijania jej na czczo, z dużym prawdopodobieństwem fundujesz sobie ból żołądka, a w przyszłości wrzody. Delektuj się jej smakiem, ale po pożywnym śniadaniu.

Czego nie jeść na pusty żołądek: Pikantne przyprawy

Zdjęcie Imbir nie jest najlepszym pomysłem na śniadanie / 123RF/PICSEL

Pieprz, chilli, imbir, kurkuma czy czosnek to wartościowe odżywczo przyprawy, które doskonale wpływają na metabolizm. Warto włączyć je na stałe do menu, ale zdecydowanie nie opłaca się spożywać ich na śniadanie. Pikantne przyprawy działają drażniąco na ściany przewodu pokarmowego. Zjadane do śniadania mogą być przyczyną bólu, zgagi i refluksu.

Zobacz także:

Co jeść na śniadanie?



Śniadania, które nasycą twój żołądek i pomogą schudnąć