Jeszcze do niedawna nad Polską utrzymywał się silny wyż rozwijający się na północy Europy. To spowodowało spływ arktycznego, bardzo chłodnego powietrza z północy. Wsparcie dla tej chłodnej masy powietrza dostarczył również niż rozwijający się na północnym wschodzie kontynentu. W efekcie przez ostatnie dni w Polsce doświadczyliśmy intensywnego mrozu.

W poniedziałek odnotowano rekordowo niskie temperatury w całym kraju. Jednakże jak zapowiadają eksperci z IMGW, jeszcze w styczniu możemy spodziewać się ocieplenia.

Pogoda na środę. Pierwsze oznaki ocieplenia

Jak zauważyli synoptycy z IMGW, pierwsze oznaki ocieplenia pojawią się już w środę. Jednakże nie dotyczy to całej Polski:

Aktualnie nad Polską obserwujemy dużą różnicę temperatury. Podczas gdy na południu kraju trzyma tęgi mróz, na północy widać już wyraźne ocieplenie. W ciągu dnia temperatura będzie wzrastać, ale na południu miejscami nadal utrzyma się dwucyfrowy mróz czytamy na Twitterze IMGW.

Podczas gdy na południowym wschodzie kraju termometry w środę pokażą od -8 do -11 st. C., na północy rozpocznie się odwilż, a temperatura wzrośnie do nawet 2 st. C. Miejscami wystąpi słaby śnieg, a na północnym wschodzie spadnie deszcz ze śniegiem i deszcz marznący.

Zdjęcie Zmiana w pogodzie. Do Polski zawitała odwilż / Artur Szczepański / Reporter

W czwartek jeszcze cieplej. Mimo chwilowego ocieplenia zimowa aura nie odpuści

W czwartek, 11 stycznia będzie jeszcze cieplej. Rozwijający się na północ od Polski aktywny niż przyniesie cieplejsze masy powietrza z zachodu, powodując wzrost temperatury.

Od czwartku do niedzieli zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z opadami śniegu stopniowo od wschodu obejmującymi cały kraj. Na wybrzeżu i Pomorzu możliwe także opady deszczu ze śniegiem.

Temperatura w nocy od -16°C w rejonach podgórskich Karpat do 1°C na wybrzeżu; w dzień od -8°C na południu do 4°C na wybrzeżu czytamy na stronie IMGW.

Zdjęcie W najbliższych dniach w wielu częściach kraju wciąż będzie padał śnieg / Tadeusz Koniarz/REPORTER / East News

Kiedy ocieplenie w całym kraju? Synoptycy z IMGW podali przybliżoną datę

Eksperci z IMGW opracowali długoterminową prognozę pogody na resztę stycznia. Z ich przewidywań wynika, że istotna zmiana aury czeka nas w okresie 22-28 stycznia. Prawdopodobnie to właśnie wtedy dojdzie do ogólnego ocieplenia w Polsce, a słupki rtęci w całym kraju zaczną wskazywać dodatnią temperaturę.