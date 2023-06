Problem wraca jak bumerang. Sinice znów zaatakowały kąpieliska w Polsce

Pojawienie się sinic w sezonie wakacyjnym zdaje się nie dziwić już turystów. Na przestrzeni lat wielu z nich zdążyło przyzwyczaić się do tego, że sinice psują niekiedy urlopowe plany, krzyżując miłośnikom wodnego szaleństwa kąpiel w morzu czy jeziorze.

Ofiarą sinic niemal każdego roku padają kąpieliska na wybrzeżu Bałtyku, w tym także w Trójmieście. Ich wykwitom sprzyja duże nasłonecznienie, wysoka temperatura wody oraz brak silnego wiatru, co sprawia, że często pojawiają się również na innych kąpieliskach w różnych częściach kraju. Problem jest najbardziej dokuczliwy w czerwcu i lipcu.

Które plaże są zamknięte z powodu sinic? Mapa sinic 2023

Problem sinic na terenie Polski wraca co roku jak bumerang. Wakacje dopiero się zaczęły, a niektóre kąpieliska już teraz zostały zamknięte z powodu zanieczyszczonej wody.

Danych na temat stanu wody i bezpieczeństwa kąpieli dostarcza systematyczne Główny Inspektorat Sanitarny, który opracowuje specjalną mapę z listą kąpielisk, adresami oraz znacznikami, które pomagają dokładnie zapoznać się z niebezpiecznymi miejscami.

Na ten moment na wybrzeżu Bałtyku wyłącznie jedno kąpielisko oznaczono kolorem czerwonym. Mowa o Kąpielisku Mikoszewo, w którym wykryto sinice. To jednak nie koniec. Mapa przygotowana przez GIS wskazuje jeszcze kilka innych miejsc w Polsce, w których kąpiel jest obecnie zabroniona.

Zdjęcie Gdzie jest sinica w Polsce? W tych miejscach nie wolno się kąpać / Fot. Gerard/REPORTER / East News

Gdzie jest sinica w Polsce?

Aktualnie na terenie Polski zamkniętych zostało już kilka kąpielisk. W części z nich wykryto sinice, zaś niektóre wyłączono z użytkowania z powodu szalejącej w okolicy ptasiej grypy lub zanieczyszczenia bakteriami. Zgodnie ze stanem na 27 czerwca 2023 roku zamknięte kąpieliska to:

Kąpielisko strzeżone Zalew Rejów w Skarżysko-Kamiennej w województwie świętokrzyskim - zakwit sinic,

Kąpielisko nad Jeziorem Paprocany w Tychach w województwie śląskim - zakwit sinic,

Kąpielisko Moczydło w Nieliszu w województwie lubelskim - zakwit sinic,

Kąpielisko Glinianki w Chełmie w województwie lubelskim - zamknięte z powodu wprowadzonego przez Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego w Chełmie rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikich ptaków,

Kąpielisko Miejskie w Czyżewie w województwie podlaskim - zanieczyszczenie bakteriami (enterokoki),

Kąpielisko Słoneczko w Piotrkowie Trybunalskim w województwie łódzkim - zanieczyszczenie bakteriami (enterokoki),

Stawy "Echo" w Zwierzyńcu w województwie lubelskim - zanieczyszczenie bakteriami (enterokoki).

Zdjęcie Psują urlopy i mogą mocno zaszkodzić zdrowiu. Te miejsca zamknięto z powodu sinic / 123RF/PICSEL

Czy można się kąpać, gdy są sinice? Oto konsekwencje

O zakwicie sinic świadczą dwie charakterystyczne cechy: nieprzyjemny zapach wody oraz gęste kożuchy sinicowe, które formują się na powierzchni wody. Co ważne, sinice nie są glonami, a kontakt z nimi może okazać się dla człowieka bardzo groźny.

Nie wszystkie sinice są toksyczne i niebezpieczne, jednak istnieją takie gatunki, których toksyny doprowadziły do śnięcia ryb, a nawet śmierci zwierząt domowych i hodowlanych. Wydzielane przez nie toksyny mogą negatywnie działać na wątrobę, układ mięśniowo-nerwowy lub doprowadzić do chorób skóry.

Wśród najczęstszych objawów, jakie występują po kontakcie z sinicami, wymienia się:

wysypkę na skórze,

wymioty,

swędzenie i łzawienie oczu,

rumień skórny,

duszności,

drżenie rąk,

gorączkę,

biegunkę.

Mogą również wystąpić pęcherze w jamie ustnej. Kąpiel w wodzie o dużym stężeniu sinic jest więc niebezpieczna dla zdrowia.

Jak leczyć zatrucie sinicami?

Co robić po kąpieli z sinicami? Tuż po kontakcie z zanieczyszczoną wodą należy dokładnie umyć ciało, a także wyprać strój kąpielowy. Następnie obserwować swój organizm. Pamiętajmy bowiem, że w tym przypadku leczy się wyłącznie objawy.

Jeśli dojdzie do sytuacji, w której ulegniemy zatruciu, nie warto od razu panikować. Brak intensywnych objawów nie powinien być co prawda zupełnie lekceważony, jednak podejdźmy do podobnej sytuacji z dozą rozsądku. Wówczas zaleca się picie dużej ilości czystej wody mineralnej, która pomoże wypłukać toksyny z organizmu. Jeśli jednak stan naszego zdrowia będzie nas niepokoił, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W przypadku sinic warto jednak dmuchać na zimne i wystrzegać się zanieczyszczonej wody. Przed rozpoczęciem urlopu dokładnie przyjrzyjmy się mapie sinic i każdorazowo sprawdzajmy, czy kąpielisko, do którego się wybieramy, jest od nich wolne. Unikajmy wody o podejrzanym zabarwieniu i pod żadnym pozorem nie próbujmy jej pić.

