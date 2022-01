Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ruszyła wysyłka SMS-ów z podziękowaniem za szczepienie trzecią dawką szczepionki przeciw COVID-19. W wiadomości została zawarta również prośba o zachęcanie innych do zaszczepienia się.



"Dziś od godziny 9:00 rozpoczyna się wysyłka siedmiu milionów SMS-ów do osób, które przyjęły już dawkę przypominającą. Z jednej strony jest to wiadomość z podziękowaniem za szczepienie, ale też z prośbą o zachęcenie do szczepienia innych osób" - podało Ministerstwo Zdrowia we wtorkowym komunikacie.

Jak podkreślił minister Adam Niedzielski, resort stara się "dotrzeć do jak największej liczby osób z informacją o możliwości zaszczepienia i niezwykłej wadze tego szczepienia".





SMS-y od Ministerstwa Zdrowia. Zdania są podzielone

Pomysł wysyłania SMS-ów do osób w pełni zaszczepionych nie spodobał się wszystkim. Sporo komentatorów krytykuje kontakt z ludźmi, którzy już się zaszczepili, podkreślając, że należy kontaktować się raczej z tymi, którzy nie przyjęli szczepienia przeciw COVID-19.







Z drugiej strony pojawiły się także głosy, że apel o zachęcanie do szczepień wśród krewnych i rodziny może przynieść skutki.





Internauci zwracają także uwagę na... błędy i brak polskich znaków.

Dziekujemy, ze zaszczepiles sie dawka przypominajaca. Szczepienie COVID-19 chroni przed omikronem. Zachec innych do zaszczepienia sie. Wiecej na pacjent gov (pisownia oryginalna - przyp. red.) brzmi SMS

Omikron. Kolejna fala pandemii coraz bliżej

Eksperci podkreślają, że nadchodząca fala pandemii COVID-19, związana z wariantem Omikron, zbliża się do Polski, co więcej, będzie ona "nagła i silna".



- Za około cztery tygodnie Omikron będzie odpowiadał za 90 proc. nowych zakażeń w Polsce - mówi Interii dr Franciszek Rakowski, kierownik zespołu modelującego ICM Uniwersytetu Warszawskiego, członek zespołu ds. monitorowania i prognozowania epidemii przy ministrze zdrowia.

- Wyraźny wzrosty zakażeń pojawia się w drugiej połowie stycznia - poinformował natomiast Interię prof. Tyll Krüger, szef grupy MOCOS (Modeling Coronavirus Spread). Podkreślił także, że "fala wywołana wariantem Omikron będzie nagła i silna". Zarówno zespół ICM UW, jak i MOCOS mówią o realnej dziennej liczbie nowych przypadków na poziomie nawet 800 tysięcy osób.



Jak zaznaczył Adam Niedzielski "w kontekście nadchodzącej fali omikronu dawka przypominająca jest naszym najmocniejszym buforem bezpieczeństwa".

