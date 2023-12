Czy Turcy wymyślili najzdrowszy napój świata? Zmiksuj 3 składniki, by poznać odpowiedź

Oprac.: Martyna Bednarczyk Porady

Ajran, nazywany także ayranem, to mocno schłodzony jogurt z wyczuwalnym posmakiem soli. Napój oryginalnie powstał w Turcji, ale bardzo szybko zyskał popularność również w innych krajach, a Polska nie stanowi wyjątku. Doskonale gasi pragnienie, a także rozprawia się z cholesterolem i trzyma miażdżycę na odległość. Co jeszcze przemawia za włączeniem go do diety? Sprawdź.

Zdjęcie Dlaczego warto pić ajran? / 123RF/PICSEL