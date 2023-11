Babka płesznik: Cudowna roślina

Babka płesznik, choć brzmi swojsko, praktycznie nie jest spotykana w Polsce, choć było i tak, że była nad Wisłą uprawiana. Jej pochodzenia można dopatrywać się w rejonach Morza Śródziemnego i stamtąd idzie na eksport do wielu miejsc na całym świecie. Dlaczego babka płesznik osiągnęła szczególne miejsce w fitoterapii? To zasługa malutkich ziaren: o jasnej lub lekko brązowej barwie, które może i są malutkie, ale mają bogaty skład, który wspomoże kondycję jelit, a tak naprawdę babka płesznik ma o wiele więcej do zaoferowania. A co można w niej znaleźć? Białko, polisacharydy, fitosterole oraz nienasycone kwasy tłuszczowe. W ziarenkach babki płesznik jest jednak najwięcej błonnika pokarmowego i pod tym względem zostawia siemię lniane daleko w tyle.

Co daje jedzenie babki płesznik?

Skoro tyle mówi się o babce płesznik, to czas w końcu poznać, jak ona może nam pomóc. Powinni się nią zainteresować wszyscy ci, którzy cierpią z powodu dolegliwości wywoływanych nieprawidłowym działaniem układu pokarmowego. Jej działanie, to zasługa nie tylko błonnika pokarmowego, ale także polisacharydów, które tworzą ochronną powłokę dla jelit. Właśnie dzięki temu, łatwiej jest regulować usuwanie zbędnych produktów przemiany materii. To przekłada się na złagodzenie zaparć, a także biegunek.

Co więcej, wytworzony przez babkę płesznik śluz działa osłonowo, co wspiera wytężoną pracę jelit, które nazywane są przez niektórych "drugim mózgiem". Nie dość, że wspiera mikroflorę jelitową odpowiedzialną za odporność, to na dodatek pomoże złagodzić objawy zespołu jelita wrażliwego, który jest bardzo dokuczliwym schorzeniem.

Planujesz odchudzanie? Zaprzyjaźnij się z babką płesznik!

Odchudzanie nie jest najłatwiejszą czynnością, ponieważ jest okupione zwiększeniem aktywności fizycznej oraz wdrożeniem zdrowych nawyków żywieniowych. Jeśli chcemy zrzucić choć kilka nadprogramowych kilogramów, to babka płesznik nadaje się do tego celu idealnie. Dlaczego? Ponieważ to ogromne źródło błonnika, który pęcznieje w żołądku, przez co zmniejsza chęć na podjadanie między posiłkami. Ale to nie koniec. Błonnik pokarmowy może także normować poziom glukozy w organizmie, co również pozwala opanować napady wilczego głodu.

Co więcej, warto jeść ziarna babki płesznik na co dzień, a nasze serce nam za to podziękuje. Dlaczego? Regularne spożywanie błonnika pokarmowego pomaga utrzymać ciśnienie tętnicze oraz poziom cholesterolu w ryzach.

Jak jeść babkę płesznik?

Zjadanie babki płesznik nie jest trudne i ci, którzy mieli do czynienia z siemieniem lnianym z całą pewnością wiedzą, co należy zrobić. Wystarczy kilka łyżeczek ziaren zalać ciepłą wodą, wymieszać i odstawić na kilka minut. Po tym czasie powstanie ciecz o konsystencji kleiku. W takiej formie babka płesznik może być wypita np. między posiłkami albo można dodać ją do potraw.

Babka płesznik ma neutralny smak, więc w formie zawiesiny może zdrowotnie wzbogacić wiele dań. Idealnie sprawdza się w deserach oraz daniach wytrawnych: można dodawać ją do owsianek, jaglanek, jogurtów, koktajli, sałatek, zup, zapiekanek, deserów oraz wypieków.

