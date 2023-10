Jakie są terminy wypłat emerytur?

Życie i styl Ponad 5 tys. zł dodatkowej emerytury. Należy spełnić jeden warunek Aktualnie najniższe gwarantowane świadczenie emerytalne w Polsce wynosi 1588,44 zł. Podobnie jest w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej oraz rodzinnej. Wypłacane świadczenia są waloryzowane co roku. W 2023 roku wzrosły one o 14,8 proc.

Seniorzy otrzymują swoje emerytury w określonym z góry dniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia w kilku terminach. Jest to 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. W związku z tym emeryci doskonale wiedzą, kiedy pieniądze pojawią się na ich kontach lub kiedy do ich drzwi zapuka listonosz. Warto podkreślić, że niektórzy seniorzy nadal odbierają świadczenia w gotówce.

Zdarza się jednak, że terminy wypłat emerytur ulegają zmianie. W listopadzie emeryci muszą się liczyć z pewnymi przesunięciami.

Zdjęcie Każdego miesiąca emeryci wyczekują dnia wypłat pieniędzy z ZUS / 123RF/PICSEL

Kiedy wypłata listopadowych emerytur?

Wysokość emerytury jest ustalana poprzez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia. Podstawa ta wynika z uwzględnienia zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne.

Każdego miesiąca emeryci wyczekują dnia wypłat pieniędzy z ZUS. Okazuje się, że w listopadzie emerytury trafią do ich rąk wcześniej, niż się tego spodziewają. Jeśli w terminie wypłaty emerytury wypada święto lub dzień wolny, ZUS przesyła pieniądze zazwyczaj dzień wcześniej.

W związku z tym osoby, które otrzymują świadczenia pierwszego dnia miesiąca, listopadową emeryturę dostaną do 31 października. Wszystko przez uroczystość Wszystkich Świętych.

Zmiana dotyczy również wypłat przypadających na piąty dzień miesiąca. W listopadzie jest to akurat niedziela, a więc emeryci mogą się spodziewać świadczeń najpóźniej 3 listopada w piątek. Podobnie jest z wypłatami wyznaczonymi na 25 dzień miesiąca. W tym przypadku będzie to sobota, a więc emerytury trafią do seniorów do piątku 24 listopada.

