Pieróg numer jeden

Lepisz pierogi w ten sposób? Jeśli robisz wiele „zakończeń” o zaokrąglonym kształcie, oznacza to, że jesteś bardzo kreatywną osobą. Potrafisz mieć milion pomysłów na jedną minutę, co sprawia, że życie z tobą nie jest nudne. Lubisz, gdy wiele dzieje się dookoła ciebie. Żyjesz pełnią życia i nie zatrzymujesz się tylko na jednym. Możesz mieć jednak problem z wykonywaniem obowiązków do końca. Proste i stałe rzeczy wprawiają cię w dyskomfort. Warto nad tym popracować i spróbować czasem dopiąć sprawy na ostatni guzik. Taka umiejętność może się przydać w okresie świątecznym, gdy ciąży na tobie sporo obowiązków.

Pieróg numer dwa

Jeśli zakończenie robionych przez ciebie pierogów jest proste i używasz do tego noża lub widelca, oznacza to, że jesteś bardzo stanowczą osobą. W życiu lubisz kierować się zasadami i nie przepadasz za wychodzeniem poza wyznaczone schematy. Jesteś wierny swoim przekonaniom, których mocno się trzymasz. Jednak czasem bywasz rygorystyczny, może to być kłopotliwe, a zwłaszcza w okresie świątecznym. Nie zapominaj, że to czas związany z radością i przyjemnościami, więc jeśli coś nie uda się po twojej myśli to nic strasznego. Grunt to pozytywne nastawienie!

Pieróg numer trzy

Lepisz pierogi w ten oto sposób? Może to oznaczać, że jesteś osobą, która w życiu kieruje się emocjami. Lubisz przeżywać i doświadczać wszystkiego w pełni. Twoje życie to rollercoaster, gdyż potrafisz zmienić różne decyzje w kilka sekund. Cenisz sobie spontaniczność i nie potrafisz otaczać się ludźmi, którzy cię w jakikolwiek sposób ograniczają. Czasami jednak pochopne podejmowanie decyzji może nie wyjść ci na dobre. Pamiętaj, że zmiany, które wprowadzasz, mogą także wpływać na innych. Szczególnie zwróć na to uwagę w okresie świątecznym, w którym powinniśmy z bliskimi pójść na kompromisy, aby miło spędzić ten czas.

Pieróg numer cztery

Twoje pierogi wyglądają właśnie w ten sposób? Ich zakończeń jest mało i są zaokrąglone? Oznacza to, że nie lubisz się spieszyć. Wolisz wszystko wykonywać dokładnie i wolno. Uważasz, że z niczym nie powinno się mieć pośpiechu, aby było wykonane dobrze. Przykładasz dużą uwagę do szczegółów, czasem nawet możesz się czepiać. Pamiętaj, że nie każdy ma podobne podejście do życia i czasem warto odpuścić. W okresie świątecznym postaraj się być wyrozumiałą osobą dla bliskich. Na pewno to docenią!

