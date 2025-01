Nerki to niewielkie, symetrycznie położone narządy układu moczowego , których kształt może przypominać nasiona fasoli. Nerki odfiltrowują szkodliwe substancje z krwi i zatrzymują te wartościowe dla organizmu, a to za sprawą nefronów, czyli komórek, których w każdej nerce jest ok. miliona .

W praktyce oznacza to, że powinniśmy zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu . W tym celu należy pić codziennie od półtora do dwóch litrów czystej wody niskozmineralizowanej. Bardzo istotnym elementem jest również wypoczynek i regeneracja organizmu, a mowa o zapewnieniu dobrej jakości snu .

Słodkie napoje gazowane , które przeważnie zawierają bardzo dużo cukru , w znacznym stopniu mogą przyczyniać się do powstania chorób nerek. Wyniki badań opublikowanych na łamach "American Society of Nephrology" wskazują, że regularne spożywanie gazowanych napojów słodzonych aż o 61 proc. zwiększa ryzyko przewlekłej chorobie nerek .

Do upośledzenia pracy nerek może przyczyniać się nadmierne spożywanie białka. "Gdy stosujemy dietę wysokobiałkową przez długi czas, powoduje to uszkodzenie kłębuszka nerkowego. Nasila się wówczas białkomocz, dochodzi do uszkodzenia cewki nerkowej, co automatycznie prowadzi do stanu zapalnego nerki" - informuje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.