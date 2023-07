Po skończeniu 65 roku życia na emerytów czekają nowe świadczenia. Jak uzyskać dodatkowe pieniądze?

Dodatek 500 plus dla seniora przysługuje emerytom, którzy otrzymują najniższe świadczenia. Jest on przeznaczony dla osób, które potrzebują dodatkowej opieki i nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w placówce ZUS albo KRUS.

Wniosek mogą złożyć osoby, które:

posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ,

, ukończyły 75 lat i mają przyznane prawo do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego,

ukończyły 65 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Wniosek może zostać złożony również przez osobę zainteresowaną lub pełnomocnika. Można zrobić to osobiście, za pomocą poczty lub drogą elektroniczną. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje dodatkowymi pieniędzmi — co miesiąc emeryt razem z emeryturą będzie się otrzymywać dodatkowe 500 zł.

Obecnie świadczenie otrzymuje ok. 770 tysięcy osób. Warto pamiętać, że dotyczy ono nie tylko osób, które są uprawnione do emerytury.

500 plus dla seniora. Kryterium dochodowe

Aby otrzymać dodatek 500 plus dla seniora, należy spełnić kryterium dochodowe. Zostało ono ustanowione w 2019 roku w ustawie o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W tym roku kryterium uległo zwiększeniu.

Od 1 marca 2023 dochód seniora nie może przekroczyć od 1657,80 zł do 2157,89 zł brutto. Seniorzy, którzy otrzymują najniższe świadczenia, otrzymają pełną kwotę 500 plus. Natomiast w przypadku osób, które otrzymują wyższe świadczenia, dodatek będzie przeliczany w proporcji "złotówka za złotówkę".

Jak uzyskać wyższą emeryturę?

Innym sposobem na uzyskanie wyższej emerytury jest jej ponowne przeliczenie. Mogą z niego skorzystać emeryci, którzy nabyli prawo do emerytury na nowych zasadach, czyli w okresie od kwietnia 2022 do marca 2023.

Zdjęcie Emeryci mogą liczyć na dodatkowe 500 zł / Marek BAZAK/East News / East News

Wysokość świadczenia może zostać przeliczona ponownie w trzech sytuacjach:

kiedy emeryt przy składaniu wniosku nie dysponował wszystkimi dokumentam i za okresy ubezpieczenia, które mają wpływ na obliczanie emerytury,

i za okresy ubezpieczenia, które mają wpływ na obliczanie emerytury, jeśli można udokumentować zarobki za lata sprzed roku przejścia na emeryturę lub zarobki uzyskane po przyznaniu świadczenia,

lub zarobki uzyskane po przyznaniu świadczenia, kiedy emeryt pracował lub opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne po przyznaniu świadczenia.

Dodatkowe świadczenia dla emerytów

Na dodatkowe 200 zł mogą także liczyć emerytowani strażacy, strażniczki, ratownicy oraz ratowniczki górskie. Dodatek jest przyznawany na podstawie wieku emerytalnego oraz lat służby. Wydawany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Świadczenia dla seniorów mają na celu poprawić ich sytuacje finansową oraz zachęcić do aktywnego spędzania wolnego czasu. Warto regularnie sprawdzać, z jakich świadczeń mogą korzystać seniorzy i na jakich zasadach.

