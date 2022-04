Sześcioraczki z Tylmanowej - wyjątkowe dzieci, o których mówiła cała Polska

Ciąża, a potem pojawienie się na świecie maleństwa, to dla wielu rodziców niesłychane i długo wyczekiwane szczęście. Radość oraz ekscytacja jest podwójna, gdy okazuje się, że na świat przyjdzie nie jedno dziecko, a dwoje, troje...

Sześcioraczki z Tylmanowej na wakacjach! Ich wspólne zdjęcie zachwyca!

Sześcioraczki w plenerze

Sześcioraczki - małe wielkie postępy

Sześcioraczki z Tylmanowej na nowym zdjęciu. Ale wyrosły! Mnoga ciąża często jest zaskoczeniem dla przyszłych rodziców i prócz radości oraz wzruszenia, pojawia się także i strach, co jest zrozumiałe. Pojawienie się na świecie bliźniaków to spore wyzwanie dla świeżo upieczonych mamy i taty.

Aż trudno wyobrazić sobie sytuację, gdy oczekujemy narodzin nie dwójki, czy trójki dzieci, a... szóstki. Sześcioraczki zdarzają się niezwykle rzadko. Według szacunków rodzą się raz na 4,7 miliarda ciąż na świecie.

Taki właśnie przypadek ciąży mnogiej zdarzył się w 2019 roku w Polsce, a dokładniej - w Tylmanowej.

Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Malwina i Nela - takie imiona nadali szczęśliwi rodzice - Klaudia i Szymon Marcowie. Od momentu narodzin maluchów, publikują oni zdjęcia swoich pociech na profilu w mediach społecznościowych i dzielą się z internautami kawałkiem swojego wspólnego życia w licznej rodzinie.

Ciąża Klaudii została rozwiązana w 29. tygodniu poprzez cesarskie cięcie, bo taki sposób porodu jest najbezpieczniejszy w przypadku ciąży mnogiej.

Poród odbierał neonatolog w Polsce, prof. Ryszard Lauterbach, a cała operacja była starannie przygotowana i angażowała spory zespół specjalistów. Po urodzeniu największe z dzieci ważyło 1,3 kg, a najmniejsze 800 g. Dziś przygody rodziny na Instagramie śledzi ponad 160 tys. fanów.

Jak wyglądają dziś sześcioraczki z Tylmanowej? Jest nowe zdjęcie!

To właśnie w mediach społecznościowych pojawiło się najnowsze zdjęcie sześcioraczków z okazji Wielkanocy. Cała rodzina spędzała ten wyjątkowy, świąteczny czas razem i mama maluchów postanowiła uwiecznić ten moment.

Na zdjęciu widnieje liczne rodzeństwo, które lada moment skończy 3 lata! Dzieci w odświętnych strojach trzymają w rękach żółte tulipany i życzą swoim obserwatorom w internecie wesołego Alleluja!

Trudno uwierzyć w to, że sześcioraczki z Tylmanowej już tak urosły i nie przypominają maleństw, które pierwsze chwile swojego życia spędzały w inkubatorze, a sztab lekarzy i pielęgniarek robił wszystko, co w ich mocy, by te wyjątkowe dzieci cieszyły się jak najlepszym zdrowiem.

Niestety, taka wyjątkowa ciąża wiąże się z ryzykiem, a dzieci do dziś borykają się z problemami zdrowotnymi. Sześcioraczki do dzisiaj potrzebują stymulacji i rehabilitacji. By pomóc rodzinie Marców pod koniec zeszłego roku samorząd województwa małopolskiego zdecydował o wsparciu finansowym w wysokości 600 tys. zł.

