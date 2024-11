Szykujesz świąteczne dekoracje? Uważaj na te, które przynoszą pecha

Jedną z najpopularniejszych dekoracji świątecznych jest oczywiście choinka. Choć na fali mody z zachodu, coraz częściej ubieramy ją już w pierwszych dniach grudnia, to warto pamiętać, że według jednego z popularnych przesądów, ubieranie choinki przed 6 grudnia może przynieść nam pecha. Zgodnie z polską tradycją, bożonarodzeniowe drzewko powinniśmy ubrać dopiero w Wigilię, ale jeśli chcemy cieszyć się nim zdecydowanie dłużej, to zróbmy to w Mikołajki.

Sztuczna czy naturalna? Rodzaj choinki ma znaczenie

Jak się okazuje, nie bez znaczenia dla naszej pomyślności jest rodzaj choinki. Zdecydowanie lepszą energię wprowadzi do domu żywe drzewko, ale tylko pod warunkiem, że będzie ono w donicy - umierająca, zasuszona roślina może przynieść nam pecha.

Jeśli decydujemy się na sztuczną choinkę, to dbajmy o nią, by była z nami jak najdłużej. Raz w roku dokładnie ją oczyśćmy i wysuszmy, a dla bezpieczeństwa zapalmy ulubione kadzidełka lub szałwię, by pochłonęły negatywną energię. Taki zabieg warto też wykonać w przypadku nowego drzewka przyniesionego właśnie ze sklepu.

Czarne bombki i ciemne ozdoby

Czerń to klasyczny, bardzo elegancki kolor, który doskonale odnajduje się w każdym wnętrzu, nadając mu wysublimowany charakter. Niestety, kojarzy się też z ciemnością i bardzo negatywnymi energiami, więc powinniśmy zrezygnować z niej w święta. Aby odgonić od siebie pecha, powinniśmy unikać czerni zarówno w dekoracjach świątecznych jak i na choinkowych bombkach.

Złą sławę ma także ciemny granat, kojarzący się ze smutkiem i melancholią, który lepiej zastąpić eleganckim fioletem oraz srebro, od którego "odbija się całe nasze szczęście".

Na choince pod żadnym pozorem nie wolno wieszać produktów uszkodzonych, robaczywych czy zgniłych. Podgniłe jabłko czy pusty orzech może sprowadzić na nas pecha.

Jemioła powieszona zbyt wcześnie

Jemioła to nieodłączny i bardzo pozytywny element świąt Bożego Narodzenia, wieszany bezpośrednio pod sufitem, tak by zakochani mogli skraść sobie pod nią całusa. Jemioła pełni również rolę amuletu, który ma przyciągnąć do naszego domu dobrych i uczciwych ludzi, a domowników nagrodzić dostatkiem. Warto jednak pamiętać, że zawieszona przed Bożym Narodzeniem, zamiast szczęścia przyniesie nam pecha. Bezpiecznie możemy zawiesić ją więc dopiero w Wigilię.

