Tajemnica skarabeusza z grobowca rozwiązana? Co z klątwą Tutanchamona?

Tutanchamon (w literaturze nazywany też Tutenchamonem) był faraonem XVIII dynastii, który władał Egiptem od 1333 do 1323 r. p.n.e, a tron objął jako 10-letnie dziecko. Nie długo władał Egiptem, ale jego postać mocno odznacza się na kartach historii.

Faraon wyróżniał się wyglądem. Miał liczne wady genetyczne, co potwierdziły najnowsze badania - cierpiał na rozszczepienie podniebienia i wrodzone zniekształcenie stopy.

Sądzi się również, że złamanie nogi było powodem jego śmierci. Znalezienie grobu Tutanchamona było przełomem w archeologii. Miało miejsce 4 listopada 1922 roku, a dokonał tego brytyjski archeolog - Howard Carter.

To była chwila trudna do opisania dla Cartera. Choć odkrył on grobowiec 4 listopada, to oficjalne otwarcie nastąpiło 16 lutego 1923 roku, po otrzymaniu odpowiednich zezwoleń.

Zdjęcie Skarby odkryte w grobowcu Faraona Tutanchamona były niezwykłe / Foto24 / Dostawca / Getty Images

Wnętrze krypty po prostu powaliło odkrywców, którzy jako pierwsi, po wielu wiekach weszli, by ujrzeć Tutanchamona. Komnata zawierała sarkofagi, trzy trumny, złotą maskę faraona, posągi, rydwany, złoto, tron, łodzie oraz biżuterię. Wśród kosztowności znalazł się także słynny skarabeusz Tutanchamona, którego dotyczą najnowsze badania.

Co wiemy dziś o skarabeuszu z grobowca faraona?

Faraon Tutanchamon miał ze sobą broszkę, a w niej skarabeusza wykonanego ze szkła. Najnowsze badania Centrum Nauki i Technologii Kosmicznej w Curtin's School of Earth and Planetary Sciences opublikowane w czasopiśmie "Geology" dotyczą właśnie tego niewielkiego fragmentu biżuterii władcy.

Okazuje się, że ozdobny skarabeusz nigdy by nie powstał, gdyby nie inne wydarzenie na Ziemi. Otóż naukowcy ustalili, że żółte szkło, z którego wykonany jest skarabeusz, nie powstałoby nigdy, gdyby nie... uderzenie meteorytu.

Zdjęcie Najnowsze badania dotyczą materiału z jakiego został zrobiony skarabeusz w broszce Faraona / DEA / W. BUSS / Contributor / Getty Images

Naukowcy od lat badali, w jaki sposób ogromna ilość żółtego szła krzemionkowego znalazła się na pustyni.

"To były rozważania trwające od lat, czy szkło powstało podczas uderzenia meteorytu, czy podczas wybuchu powietrza, co ma miejsce, gdy asteroidy eksplodują i deponują energię w atmosferze ziemskiej" - powiedział dr Cavosie z Centrum Nauki i Technologii Kosmicznej w Curtin's School of Earth and Planetary Sciences.

Finalnie najnowsze badania potwierdziły pierwszą tezę związaną z meteorytem. Tylko uderzenie meteorytu mogło wytworzyć szkło z pustynnego piasku.

Dziś, dzięki badaniom wiemy, że szklany skarabeusz zawiera w sobie rzadki minerał - rejdyt. Materiał kosmiczny wykryty w skarabeuszu potwierdza tezę o meteorycie na Saharze.