Naukowcy z Nuffield Department of Clinical Neurosciences na Uniwersytecie Oksfordzkim, w artykule opublikowanym w "Nature Communications" wskazują kilkanaście czynników mających bezpośredni wpływ na degradację mózgu. Przebadali obrazy mózgów aż 40 tysięcy osób w wieku powyżej 45 lat, biorąc pod uwagę ich styl życia i na tej podstawie wyróżnili, oprócz czynników genetycznych, na które nie mamy wpływu, szereg aspektów, które niszczą nasze neurony i mogą powodować Alzheimera, demencję i inne dolegliwości. Na szczęście na większość zgubnych dla kondycji naszego mózgu czynników mamy wpływ i możemy spowolnić starzenie się kluczowego organu. To między innymi: rezygnacja z używek, unikanie cukru i zwiększenie aktywności fizycznej. Niewielkie zmiany nawyków mogą mieć ogromne znaczenie dla naszej kondycji psychofizycznej.

1. Za mała ilość snu

Nocna regeneracja jest niezbędna, by zachować tzw. jasność umysłu. Odpoczynek od wszelkich bodźców zewnętrznych pozwala na odbudowę tkanek, dotlenienie i wyregulowanie procesów zachodzących w mózgu. Głęboka faza snu jest dla mózgu kluczowa: dzięki niej umysł jest "uporządkowany", w dzień odwdzięcza się koncentracją na właściwym poziomie i panuje nad emocjami. Niestety z powodu tempa życia coraz więcej osób cierpi na bezsenność. Warto wypróbować techniki medytacyjne i relaksacyjne, olejki wyciszające lub ziołowe herbaty, na przykład z melisy. Przeciwdziałając bezsenności zawczasu, jednym z długofalowych skutków będzie spowolnienie degeneracji mózgu.

2. Zbyt dużo cukru w codziennej diecie

Naukowcy wykazali bezpośredni wpływ wysokich dawek cukru, dostarczanych codziennie, na szybsze "starzenie się" mózgu. Cukrzyca zaliczana jest już do tzw. chorób cywilizacyjnych, bo cierpiących na nią osób przybywa każdego roku. Ograniczając spożycie cukrów prostych, przyczyniamy się nie tylko do uniknięcia problemów z wagą czy samopoczuciem, ale także do ochrony naszych połączeń nerwowych. Warto zainteresować się coraz popularniejszymi zdrowymi zamiennikami cukru i zaspokoić apetyt na słodycze owocami o niskim indeksie glikemicznym, na przykład jagodami.

3. Wdychanie zanieczyszczonego powietrza

Zespół badaczy z Oxfordu potwierdził w swoich badaniach, że smog przyczynia się do nieodwracalnych zmian w mózgu. Przebywanie w miejscach, w których stan powietrza pozostawia wiele do życzenia, może doprowadzić do poważnych chorób w wieku senioralnym. Gdy tylko możesz, wyjeżdżaj poza miasto lub do lasu, by odetchnąć świeżym powietrzem, wybieraj aktywności na łonie natury, a będąc mieszkańcem metropolii, zainwestuj w oczyszczacz powietrza.

4. Nadciśnienie

Wysokie ciśnienie powodowane stresem i nieprawidłowym stylem życia również jest niebezpieczne dla mózgu. Oprócz opieki lekarskiej i przyjmowania odpowiednich leków, staraj się przeciwdziałać stresogennym czynnikom poprzez techniki relaksacyjne, zajęcia z jogi oraz spędzanie czasu z bliskimi. Dobrym pomysłem będzie przygarnięcie psiego lub kociego przyjaciela. Wiele badań wskazuje na dobroczynny i uspokajający wpływ futrzanej istoty kochającej bezwarunkowo.

5. Wysoki cholesterol

Duże stężenia szkodliwego cholesterolu LDL to ryzyko: zawałów serca, miażdżycy oraz... alzheimera. Dobrym pomysłem będzie modyfikacja diety i ograniczenie spożycia tłustych mięs, przetworzonej żywności, serów oraz masła. Wspomagać się natomiast należy soczewicą, octem jabłkowym oraz owocami i warzywami, które utrzymują cholesterol na właściwym, bezpiecznym poziomie.

6. Ubogie życie towarzyskie

Aktywności grupowe i jak najczęstsze obcowanie z ludźmi od dawna ma udowodnione, korzystne działanie na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Samotność, pomimo mnóstwa znajomych w sieci, destrukcyjnie wpływa na komórki w mózgu i może doprowadzić do wielu chorób. Sprawia także, że nasz mózg, ubogi w bodźce pochodzące od innych osób, zaczyna pracować znacznie gorzej. Warto zatem częściej spotykać się z rodziną i przyjaciółmi, zapisać się na grupowe zajęcia sportowe i wprowadzić wspólne wyjścia do kina czy teatru.

7. i 8. Stosowanie używek

Nie będzie to żadną nowością, ale używki w postaci nikotyny czy alkoholu fatalnie oddziałują na cały organizm. To jedne z najczęstszych powodów poważnych schorzeń oraz przedwczesnego starzenia się mózgu. Na szczęście rezygnacja z nich jest w stanie odwrócić większość uszkodzeń, które spowodowały. Psychoterapia, wspomaganie lekami, hipnoza czy poradniki książkowe to tylko kilka z całej gany pomysłów jak pomóc sobie zrezygnować ze szkodliwych używek niszczących zdrowie i życie.

9. Nieprawidłowa dieta

Już niewielkie zmiany w diecie potrafią zdziałać cuda i dać zauważalne efekty w postaci utraty wagi, lepszej koncentracji, poprawy zdolności do nauki czy lepszego dotlenienia i samopoczucia. Wprowadzenie do diety większej ilości owoców i warzyw, ograniczenie smażenia, rezygnacja z niezdrowych przekąsek - to wystarczy, by pozytywnie wpłynąć na ogólny stan zdrowia całego ciała. Dieta śródziemnomorska znana jest ze swoich dobroczynnych skutków, a mieszkańcy tzw. niebieskiej strefy dzięki obecności sporej ilości ryb w codziennych posiłkach cieszą się dobrym zdrowiem i dożywają nawet stu lat.

10. Brak ruchu

Nie tylko nasze mięśnie obumierają, gdy ruch ograniczamy do przejścia się do kuchni czy łazienki. Mózg również powoli degeneruje się pod wpływem "zasiedzenia". Już choćby 10-minutowa aktywność wprowadzona do codziennej rutyny przyniesie pozytywne skutki: lepszy sen, trawienie i zdolności umysłowe. Nie trzeba zadręczać się męczącymi treningami - spacer, jazda na rowerze czy pływanie wystarczą, by nasz organizm spowolnił procesy starzenia i był w doskonałej kondycji aż do późnego wieku.

