Koniczynę łąkową - inaczej czerwoną, często traktujemy po macoszemu. Nieraz deptamy po niej czy usuwamy z zadbanego trawnika, myśląc, że to nic nie znaczący chwast. Prawda jest jednak inna - to prawdziwa skarbnica witamin, od dawna wykorzystywana w kuchni

Czerwona koniczyna rośnie nie tylko na łąkach, ale również i trawnikach czy polach. Możemy ją również napotkać w niektórych miejscach w miastach



Czerwona koniczyna - właściwości

Zdjęcie Czerwona koniczyna ma wiele właściwości działających korzystnie na nasze zdrowie / 123RF/PICSEL

Koniczyna czerwona zawiera wiele cennych składników. To witaminy C i E, kwasy fenolowe, kwas salicylowy, olejki eteryczne, kobalt, miedź, flawonoidy, miedź, wapń, mangan, potas, cynk, żelazo, siarkę czy krzem. Co więcej, wyciągi z kwiatów i ziela koniczyny regulują apetyt i trawienie, jak i pobudzają pracę wątroby i pęcherzyka żółciowego. Taki napar pomoże przede wszystkim osobom, które zmagają się z niestrawnością.

Czerwona koniczyna - remedium na kobiece dolegliwości

W medycynie naturalnej koniczyna czerwona jest remedium na kobiece dolegliwości. Roślina jest pomocna przy łagodzeniu objawów menopauzy, jak i opóźnia procesy starzenia się komórek ze względu na właściwości antyoksydacyjne. Roślinę zazwyczaj stosuje się ze względu na działające estrogennie izoflawony. Pomaga przy uderzeniach gorąca, reguluje pracę serca i zmniejsza potliwość.

W aptekach czy sklepach zielarskich można kupić herbatkę z czerwonej koniczyny, tabletki czy kapsułki z wyciągiem z rośliny. Warto pamiętać, że przyjmowanie suplementów lepiej skonsultować z lekarzem.

Czerwona koniczyna - przeciwwskazania

Są jednak osoby, które nie powinny pić naparów z kwiatów koniczyny czerwonej, ani zażywać suplementów z jej dodatkiem. Dotyczy to:

dzieci do 12. roku życia,

kobiet ciężarnych i karmiących piersią,

ciepiących na choroby hormonozależne takie jak m.in. rak płuca, rak piersi, rak żołądka czy rak tarczycy.

Czerwona koniczyna - skutki uboczne

Koniczyna czerwona jest uważana za bezpieczny, roślinny lek. Do tej pory nie zostały stwierdzone poważne skutki uboczne. Na liście ewentualnych działań niepożądanych znajdują się:

bóle głowy,

zaburzenia miesiączkowania,

zaburzenia gastryczne.

