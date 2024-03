Spis treści: 01 Moda na retro technologię. Kolekcjonerzy doceniają stare modele telefonów komórkowych

02 Mogą kryć się w naszych piwnicach lub na stychach. Sprawdź, czy masz je w swoim domu

03 Stare telefony komórkowe. Dziś te modele są warte krocie

Moda na retro technologię. Kolekcjonerzy doceniają stare modele telefonów komórkowych

W świecie nowoczesnych technologii, w którym większość z nas dąży do posiadania najnowszych gadżetów, pojawił się ciekawy trend. Coraz więcej osób fascynuje się starszymi technologiami, takimi jak klasyczne modele telefonów komórkowych, pierwsze komputery osobiste, czy też retro konsole do gier.



Kolekcjonerzy telefonów komórkowych zazwyczaj poszukują najstarszych modeli, które stały się już rzadkością na rynku. Jednak warto zauważyć, że nie zawsze chodzi tylko o wiek urządzenia. Pożądane wśród kolekcjonerów są również rzadkie i unikatowe egzemplarze, które mogą być nie tylko historycznymi pamiątkami, ale także wyjątkowymi okazami w świecie kolekcjonerstwa.



Stare telefony komórkowe doceniane są dziś nie tylko za unikatowy wygląd, ale i wytrzymałość i żywotność baterii. To sprawia, że te kultowe modele stają się ponownie popularne nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej. Kolekcjonerzy z różnych krajów wykazują zainteresowanie tymi unikatowymi urządzeniami i są gotowi zapłacić za nie pokaźne sumy.

Reklama

Zobacz również: Dokładnie sprawdź piwnicę. Za tę pralkę płacą niemałe pieniądze

Mogą kryć się w naszych piwnicach lub na stychach. Sprawdź, czy masz je w swoim domu

Często zdarza się, że zarówno my, jak i nasi rodzice i dziadkowie, kierując się sentymentem, chowamy stare przedmioty, z których już nie korzystamy w kartonach. Z tego powodu stare telefony komórkowe, podobnie jak wiele innych przedmiotów kolekcjonerskich, często skrywają się w naszych piwnicach, na strychach czy w szafach.



Większość osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że wraz z czasem wartość takich przedmiotów zaskakująco rośnie. Przykładowo niedawno pisaliśmy o pralce Frani wartej 700 złotych, a także monetach z PRL-u wartych dziś około 1 tys. zł. Dla kolekcjonerów lub pasjonatów niektóre pozornie bezwartościowe starocie są prawdziwymi skarbami.

Zdjęcie Pralka Frania w dobrym stanie kosztuje obecnie kilkaset złotych / Karol Makurat/REPORTER / East News

Zobacz również: Posiadasz w domu monety z PRL? Zwróć uwagę na ten szczegół. Mogą być warte fortunę

Stare telefony komórkowe. Dziś te modele są warte krocie

Dziennikarze portalu Strefa Biznesu przyjrzeli się ogłoszeniom dotyczącym sprzedaży starych modeli telefonów komórkowych. Mimo że większość takich urządzeń jest obecnie warta kilkadziesiąt złotych, wśród licznych ofert możemy znaleźć prawdziwe perełki. Sprzedając niektóre z nich, możemy zarobić niemal 1000 złotych!



Wiele starych telefonów komórkowych, sprzedamy za około 110-130 zł. Taką kwotę dostaniemy za modele:



Nokia 3310 - 110 zł,

Siemens S6 - 130 zł,

NOKIA 6100 NPL-2 - 120 zł.

Za dwukrotnie większą sumę możemy sprzedać telefon Mitsubishi M320, który jest obecnie wart 250 zł. Z kolei 300 zł zarobimy, sprzedając Nokię 6310.



Jednakże, wśród najbardziej pożądanych modeli, za które dostaniemy pokaźne pieniądze, znajdują się:



Nokia N90 - 450 zł,

Nokia 8110 - 480 zł,

Motorola StarTAC - 850 zł,

Nokia 3210 - 900 zł.

Zdjęcie Nokia 3210 dziś warta jest niemal 1000 złotych / Wojtek Laski/East News / East News

Zobacz również: Quiz: Dokończ teksty z kultowych seriali PRL-u. Tylko dla prawdziwych fanów