Najdłużej żyjącym człowiekiem na Ziemi jak dotąd była mieszkanka Brazylii - Jeanne Calment, która zmarła w 1997 roku mając dokładnie 122 lat i 164 dni. Najstarszym mężczyzną był natomiast Japończyk Jiroemon Kimura - żył 116 lat i 54 dni, zmarł w 2013 r.

Zdaniem wielu badaczy progi te w przyszłości mogą zostać przekroczone o co najmniej kilka lat. Ich zdaniem pobicie tychże rekordów jest prawdopodobne, bo długość życia ludzi się wydłuża - a przynajmniej było tak do niedawna.

Kiedy padną rekordy długowieczności człowieka?

Zdjęcie Na pobicie rekordów długowieczności największe szanse mają osoby urodzone na początku XX wieku / 123RF/PICSEL

Wszystko zmieniła pandemia Covid-19, która w tych najbardziej rozwiniętych krajach skróciła przeciętną długość życia - w Polsce o ponad dwa lata.

Gdy koronawirus zaczął wygasać, statystyki określające to, jak długo żyją ludzie na świecie zaczęły się nieco poprawiać - co wyraźnie było widać w krajach wysoko uprzemysłowionych. Zaczęło wtedy jeszcze baczniej zastanawiać się nad tym, jakiego wieku człowiek może maksymalnie dożyć. Ostatnio badacze coraz częściej sugerują, że granica ludzkiego życia nie została jeszcze osiągnięta, a w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się kolejnych rekordów. Ich zdaniem jest to najbardziej realne, jeśli tylko nie dotknie nas kolejna pandemia.

Jakie roczniki mogą osiągnąć rekordy długowieczności?

Jednym z ekspertów, którzy badają te kwestie jest prof. David McCarthy. Wraz ze swymi współpracownikami odkrył, że najprawdopodobniej nowe rekordy długowieczności będą mogły wkrótce pobić osoby urodzone na początku XX wieku - szczególnie rocznik 1910.

Osoby urodzone w 1910 obecnie mają 113 lat. To, czy wśród nich znajdą się rekordziście dowiemy się już w najbliższej dekadzie. Prof. McCarthy uważa, że mogą oni dożyć nawet 130 lat.