Dzisiaj przedstawimy jeden z podchwytliwych testów IQ . Spójrz na poniższe polecenie i postaraj się odpowiedzieć na pytanie w mniej niż 10 sekund. Jednak zanim zaczniesz je rozwiązywać, postaraj się odprężyć. Zamknij na chwilę oczy, weź kilka wdechów i pomyśl o czymś przyjemnym. Taka praktyka pomoże ci się skoncentrować. Teraz jesteś już gotowy i możesz przejść do zadania.

Udało ci się rozwiązać naszą łamigłówkę? Być może znalazłeś inną poprawną odpowiedź? Gratulacje! To oznacza, że jesteś bardzo inteligentną osobą. Jeśli jednak nie sprostałeś wyzwaniu, to nic się nie stało. Potraktuj to ćwiczenie jako formę zabawy. Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie.