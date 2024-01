Spis treści: 01 Waloryzacja emerytur 2024

Waloryzacja emerytur 2024

Przypomnijmy: w 2023 roku emeryci mający niższe świadczenia, otrzymali gwarantowaną podwyżkę w wysokości 250 zł brutto. Było to 227,50 zł "na rękę". Kwota trafiła do osób z emeryturą minimalną i podstawową do 1700 zł brutto. Z kolei osoby otrzymujące wyższe emerytury otrzymały podwyżki zgodnie z waloryzacją procentową, która wyniosła 14,8 proc. Od marca 2023 minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł brutto.

Od 1 marca kwota ta wzrośnie o ok. 192 zł "na rękę". Chociaż na oficjalne kwoty trzeba jeszcze poczekać, wiele wskazuje na to, że świadczenia emerytalne czeka wzrost o co najmniej 11,9 proc.

To nie jedyny zastrzyk gotówki, na jaki mogą liczyć seniorzy. W tym roku zostaną również wypłacone trzynasta i czternasta emerytura.

Kiedy wypłata trzynastej emerytury?

Trzynasta emerytura ma zostać wypłacona w kwietniu, wraz z emeryturą. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne będą musiały poczekać do maja. Wysokość "trzynastki" odpowiada minimalnej emeryturze brutto po waloryzacji. Warto pamiętać, że z kwoty jest potrącana składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosząca 9 proc., jak i podatek dochodowy w wysokości 12 proc. Wysokość 13. emerytury to przedział od 1769 do 1783 zł brutto.

Czternasta emerytura: ile wyniesie, kiedy wypłata

Z kolei wysokość czternastej emerytury to maksymalnie 2650 zł brutto. Świadczenie jest co prawda wyższe niż "trzynastka", ale nie każdy uprawniony otrzyma ją w pełnej wysokości. Pełna kwota jest przeznaczona dla osób, których wysokość podstawowego świadczenia nie przekracza 2900 zł brutto. Osoby pobierające wyższe świadczenie otrzymają "czternastkę" pomniejszoną odpowiednio na zasadzie "złotówka za złotówkę". W przypadku "czternastki" również odliczane są składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatek dochodowy. Co ważne, "czternastki" nie otrzymuje konkretna grupa osób. Chodzi o seniorów, u których świadczenie przekracza kwotę 5500 zł brutto.

Kiedy dodatkowe pieniądze trafią do kieszeni Polaków? Najprawdopodobniej w drugiej połowie roku - we wrześniu lub październiku.

Złoty czas dla emerytów. Nawet 4,4 tys. zł z samych dodatków

Rząd Donalda Tuska zapowiedział też "podwójną waloryzację emerytur". Premier ogłosił, że w projekcie budżetu na ten rok znajdują się środki na finansowanie "trzynastek", "czternastek" oraz rent i emerytur. Do drugiej waloryzacji mogłoby dojść, jeśli inflacja w Polsce przekroczy 5 proc. Założeniem drugiej waloryzacji jest m.in. rekompensacja wzrostu cen w ostatnich miesiącach. Jak wylicza wyborcza.biz, w 2024 roku emeryci mogą liczyć nawet na 4,4 tys. zł brutto więcej z samych dodatków takich jak trzynasta i czternasta emerytura.

