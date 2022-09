Stacje narciarskie przeżyły już jeden poważny kryzys. Pandemia koronawirusa i związane z nią restrykcje negatywnie wpłynęły na kondycję wielu ośrodków, które gdy zimowa aura dopisywała, musiały pozostać zamknięte.

Tegoroczny sezon narciarski także staje pod znakiem zapytania. Rosnące ceny energii elektrycznej będą bezpośrednio wiązać się z większymi kosztami utrzymania obiektów. Co za tym idzie, wzrosną ceny karnetów.



Stacje narciarskie drżą na myśl o podwyżce cen prądu. Tak drogo jeszcze nie było?

Zdjęcie W tym roku narciarze muszą liczyć się z większymi wydatkami / 123RF/PICSEL

Stacje narciarskie już teraz obawiają się zapowiadanych podwyżek cen prądu. Szczególnie, iż tego typu obiekty zużywają go niezwykle dużo. Energia elektryczna jest niezbędna do funkcjonowania wyciągu, pomp systemów, które obsługują narciarzy, ale również do pracy armatek, które w obecnych realiach pogodowych są niezbędne, aby móc prowadzić działalność.

Niektóre stacje mają umowy ważne jeszcze przez rok, czyli obowiązują je ceny sprzed wojny, są tacy, którzy dostali propozycje od dostawców wyższe 4-5— krotnie! Dla małej stacji taki rodzaj podwyżek powoduje, że zastanawiają się, czy w ogóle otworzą się zimą mówi w rozmowie z serwisem Business Insider Sylwia Groszek, rzeczniczka prasowa i wiceprezes zarządu stowarzyszenia Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne.

Naśnieżanie dużych ośrodków w trakcie sezonu kosztuje miesięcznie od 1,2 mln do 1,7 mln złotych. Obecnie za kilowat płaci się 50 gr. Wkrótce miałby kosztować nawet 2 złote.

Zdjęcie W sezonie zimowym to właśnie stacje narciarskie są magnesem przyciągającym turystów na Podhale / Marcin Szkodzinski / Agencja FORUM

Ile będą kosztować karnety narciarskie w sezonie 2022/2023?

Jeszcze przed kilkoma laty znalezienie stacji narciarskiej, która oferowałaby 4-godzinny karnet za kwotę około 50 złotych nie było problemem. Tymczasem w minionym sezonie podobne ceny graniczyły z cudem. W większości przypadków kwota przekraczała 100 złotych. W tym będzie jeszcze drożej.

Dokładny zakres podwyżek nie jest jeszcze znany. Ostateczne ceny tegorocznych skipassów pojawią się na stronach stacji narciarskich do końca października. Prognozy mówią jednak wiele i zdecydowanie nie napawają optymizmem.

Zdjęcie W tym roku narciarze powinni zacisnąć pasa / 123RF/PICSEL

Podwyżka cen skipassów już teraz szacowana jest na kilkanaście procent. Opłata za 4-godzinne szusowanie wzrośnie o około 20 złotych, zaś całodzienny pobyt na stoku będzie kosztował o około 40 złotych więcej. Wzrosną również ceny w restauracjach, znajdujących się przy stokach. Więcej zapłacimy także za wypożyczenie sprzętu narciarskiego.

Podwyżka cen skipassów kupowanych w kasach wyciągów narciarskich w Szczyrku planowana jest na około 13 proc. Te, które kupimy przez internet, wzrosną o około 8 proc.

Wzrost cen biletów jest nieunikniony, ale jest niższy niż obecny poziom inflacji, ponieważ chcemy umożliwić jak największej liczbie narciarzy i snowboardzistów możliwość korzystania z naszych usług zachowując przy tym najwyższy poziom przygotowania tras mówi w rozmowie z serwisem skiinfo.pl Michał Słowioczek ze stacji Szczyrk Mountain Resort.

Gdzieniegdzie mówi się o nawet 20-procentowej podwyżce.

Mimo drożyzny nie zamierzamy rezygnować z naśnieżania naszych stoków, a sezon zamierzamy otworzyć tradycyjnie na przełomie grudnia i listopada mówi w rozmowie z "Faktem" Grzegorz Głód menedżer stacji Zieleniec Sport Arena i Winteropl w Karpaczu.

Jak jednak alarmuje dziennik, niektóre wyciągi w Karkonoszach, z powodu gigantycznych podwyżek cen energii, mogą w tym roku w ogóle nie ruszyć.

Tymczasem w sezonie zimowym to właśnie stacje narciarskie są magnesem przyciągającym turystów na Podhale. Wysokie ceny będą więc problemem nie tylko dla stacji narciarskich, ale również dla niemal całej społeczności - restauracji, pensjonatów, a nawet zwykłych sklepów spożywczych.

Zdjęcie Narciarze chcący poszaleć na stokach poza granicami naszego kraju również muszą liczyć się z podwyżkami / FABRICE COFFRINI / AFP

Ceny skipassów szybują w górę. Duże podwyżki we Włoszech

Narciarze chcący poszaleć na stokach poza granicami naszego kraju również muszą liczyć się z podwyżkami, które mogą niekiedy mocno nadszarpnąć budżet.

Drogo będzie między innymi we Włoszech. Karnet sezonowy w Dolomiti Superski, który zrzesza dwanaście terenów narciarskich w Dolomitach, wzrośnie o 20 euro. Narciarzom przyjdzie zapłacić za niego 950 euro. Drożej będzie również w Val Gardenie czy Alpe di Siusi. Tam cena dziennego skipassu wzrośnie o 21 proc. - z 57 euro do 69 euro. Ceny podnoszą również ośrodki w Austrii. Tam wzrost notuje się na poziomie około 6 proc. Drożej będzie także we Francji oraz w Szwajcarii.

