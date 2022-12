To imię nosi niewiele ponad 2000 kobiet w Polsce. Ma tylko trzy litery i ogromną moc

Życie i styl

Imię dla dziecka to spore wyzwanie dla rodziców. Obecnie ścierają się ze sobą dwa trendy - powrót do tradycji i bardziej oryginalne imiona. Jedną z kompromisowych opcji dla dziewczynki może być Lea. Imię to pochodzi z języka hebrajskiego, a z drugiej strony nosi je niewiele ponad 2000 kobiet w Polsce.

Zdjęcie Imię Lea nadano 100 dziewczynkom w Polsce w 2021 roku / 123RF/PICSEL