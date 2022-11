Spis treści: 01 Znaczenie imienia Karolina. „Ta, co niesie wino życia” i „wierna małżonkowi”

Znaczenie imienia Karolina. „Ta, co niesie wino życia” i „wierna małżonkowi”

Karolina to imię o pochodzeniu germańskim od imienia Karol, ale do Polski dotarło ono z Francji lub z Włoch dopiero w XIX w.

Najczęściej podaje się, że imię to oznacza "wierna małżonkowi", "oddana domowi", ale też można znaleźć znaczenie "ta, co niesie wino życia".

Choć nieco od siebie odmienne znaczenia wynikają z jednego - oddania czemuś, na czym zależy danej osobie.

Faktycznie, kobiety o imieniu Karolina są w stanie wiele poświęcić dla kogoś lub czegoś, na czym im bardzo zależy.

Jakie są osoby o imieniu Karolina? To mocne cechy charakteru

Zdjęcie Karoliny wyrastają na silne i niezależne kobiety / 123RF/PICSEL

Kobiety, które noszą imię Karolina, cechuje zestaw mocnych przymiotów, które prowadzą je przez całe życie. Karoliny są sumienne, zorganizowane i uparte w dążeniu do celu. Wykorzystują te cechy zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Przez to też niekiedy może pojawić się u nich perfekcjonizm utrudniający funkcjonowanie im samym, ale też osobom z najbliższego otoczenia.

Pod maską pewnej siebie i zorganizowanej osoby skrywa się jednak często ktoś, kto jest nieśmiały, komu brakuje wiary we własne możliwości. To tak naprawdę wrażliwe osoby, które nie chcą dać światu poznać o sobie prawdy, by nie zostać skrzywdzonym.

Choć w początkowym kontakcie Karolina może wydać się nieprzystępna i wyniosła, to kiedy otworzy się przed kimś w przyjaźni, da tej osobie całe swoje serce. Jednak, gdy ktoś zajdzie jej za skórę należy mieć się na baczności.

Karoliny są niezwykle pamiętliwe i nie wybaczają tak łatwo błędów. Bywa, że są w stanie zerwać znajomość i nie chcą próbować naprawiać kontaktów.

Związki, rodzina i miłość. Karolina to żona idealna?

Zdjęcie Nadając nowonarodzonej córce imię Karolina, przybliżamy ją do harmonijnego związku w przyszłości / 123RF/PICSEL

Gdy Karolina kogoś pozna, długo testuje materiał na przyszłego męża. Nie zaufa kandydatowi od razu i potrzebuje sporo czasu, by przekonać się do czyjejś uczciwości.

Jednak gdy to już się stanie, jest oddana drugiej połówce i jest w stanie trwać przy niej bez względu na okoliczności. Choć ceni sobie samodzielność i niezależność, bliskie są też jej tradycyjne wartości.

Gdy zostanie żoną, czy partnerką, zostanie także niemal automatycznie doskonałą panią domu.

Nie obca jest jej sztuka sprzątania, gotowania i organizowania życia domowego. Odnajduje w tym spokój, harmonię oraz tam także może dać wyraz swojemu perfekcjonizmowi.

Życie zawodowe Karoliny. Istny tytan pracy

Zdjęcie Praca w życiu kobiet o imieniu Karolina jest niezwykle ważnym aspektem / 123RF/PICSEL

Karolina to osoba, którą chce mieć w zespole każdy pracodawca. Kobiety o tym imieniu są w pracy sumienne, zorganizowane i zaangażowane. Potrafią wiele poświęcić dla dobra sprawy, a ich wszechstronne uzdolnienia są na wagę złota.

Karolina dobrze odnajdzie się w takich zawodach jak:

lekarz

prawnik

nauczyciel

stewardesa

Dodatkowo jej upór i dociekliwość sprawiają, że zawsze chce doprowadzić wszelkie sprawy do końca i nie poddaje się łatwo. Gdy prowadzi negocjacje, jest niezwykle konkretna i nie daje sobą manipulować. To osoba, która twardo stąpa po ziemi. Ma także zdolności przywódcze.

Numerologia a imię Karolina

Zdjęcie Kobiety o tym imieniu są wszechstronne. Noszą je tylko silne osobowości! / 123RF/PICSEL

W numerologii imię Karolina powiązane jest z liczbą 9 oraz 4. Cechy charakterystyczne numerologicznej 9 to duża niezależność i mądrość. Z drugiej strony dziewiątki są wrażliwe i charakteryzują się rozwiniętą intuicją.

To pozwala im balansować na krawędzi dwóch światów - świata rzeczywistego i duchowego.

Za to numerologiczna czwórka to upór, przywiązanie do rutyny i stosowanie utartych schematów, co odbiera im fantazje i niekiedy nawet radość ze spontanicznego życia.

Kamień szlachetny dla Karoliny

Agat

Szmaragd

Heliotrop

Lapis Lazuli

Zdrobnienia imienia Karolina

Karola

Karla

Karolcia

Kinia

Kika

Słynne Karoliny

Karolina Adamczyk - polska aktorka

Karolina Grimaldi - księżna Monako

Karolina Korwin-Piotrowska - polska dziennikarka

Karolina Kózkówna - błogosławiona Kościoła katolickiego

Karolina Lanckorońska - polska historyczka sztuki

Charlotte Elizabeth Diana (Karolina z Walii) - księżniczka Zjednoczonego Królestwa

Kiedy Karolina obchodzi imieniny?

4 listopada

18 listopada

9 maja

5 lipca