To trzyliterowe imię kiedyś biło rekordy popularności. Oznacza "dająca życie"

Spis treści: 01 Ewa - Biblia

02 Imię Ewa - pochodzenie i znaczenie

03 Imię Ewa - cechy charakteru

04 Imię Ewa - numerologia

05 Imię Ewa - popularność

06 Imię Ewa - patron, imieniny

07 Imię Ewa - zdrobnienia

08 Znane osoby o imieniu Ewa:

Ewa - Biblia

Imię Ewa według Biblii nosiła pierwsza kobieta na Ziemi. Imię to jest więc szczególnie wyjątkowe, ze względu na pochodzenie i symbolikę.

W tradycji chrześcijańskiej Ewa, to matka wszystkich ludzi. Bóg miał stworzyć pierwszą na świecie kobietę z żebra Adama i dać mu za towarzyszkę, by nie czuł się samotny. Biblia dalej opisuje niezbyt fortunne zakończenie - Ewa uległa pokusie, posłuchała podszeptów węża i zerwała zakazany owoc z Drzewa Poznania Dobra i Zła, który potem podsunęła Adamowi.

Po zjedzeniu jabłka Ewa i Adam zorientowali się, że są nadzy. Zostali wypędzeni z rajskiego ogrodu, a na Ewę i inne kobiety Bóg nałożył dodatkową karę. Miały od tej pory rodzić w bólach, a mężczyźni nad nimi panować. Według niektórych tłumaczeń Pisma Świętego, zjedzenie zakazanego owocu jest symbolem obudzenia się świadomości w pierwszych ludziach na Ziemi. Według tradycji judaistycznej Ewa nie była pierwszą partnerką Adama. Z Ewą Adam spłodził trzech synów: Kaina, Abla oraz Seta.

Imię Ewa - pochodzenie i znaczenie

Ewa to imię biblijne, pochodzenia hebrajskiego. Ewa w wolnym tłumaczeniu to "hawwah" czyli "dająca życie" lub też "hewja", co znaczy "wąż". Pierwsza Ewa doskonale znana jest w tradycji judaistycznej i chrześcijańskiej. Mówi się o niej "matka wszystkich ludzi".

Zdjęcie Imię Ewa opisuje kobietę pewną siebie, z silnym charakterem, dążącą do wyznaczonych celów / 123RF/PICSEL

Imię Ewa - cechy charakteru

Kobieta o imieniu Ewa jest opisywana jako odpowiedzialna i rozsądna. Ma świadomość, że życie jest jedno i nie warto marnować czasu na mało znaczące drobnostki i uciechy. Ewa to osoba nieobojętna na krzywdę innych, często angażująca się w działalności charytatywne. Wie czego chce - ma jasno sprecyzowane plany życiowe, które zawzięcie realizuje. Ewa jest przenikliwa i bardzo inteligentna, to świetny, poszukiwany pracownik. Jest obdarzona umysłem ścisłym jak i artystycznym. Perfekcjonistka w każdym calu, szybko osiąga mistrzostwo w danej dziedzinie i mocno angażując się w to, co robi. Ewę cechuje samodzielność w myśleniu i w działaniu. Aby coś osiągnąć, walczy o to własnymi siłami, wszystko zawdzięcza swojej wytężonej pracy. Ponadto Ewa to kobieta atrakcyjna, zadbana, lubi ładnie wyglądać. Większości mężczyzn przeszkadza jej niezależność - z takimi partnerami związek szybko się kończy. Ewa nie należy do kobiet, którym można narzucać swoje zdanie i dyktować, co ma robić. Na takie zachowanie buntuje się i prędzej, czy później stawia na swoim.

Ewa - wzorem swojej imienniczki z Raju - wyznaje zasadę, że w życiu wszystkiego trzeba spróbować. To kobieta z mocnym charakterem - a takich w dzisiejszych czasach jest bardzo mało.

Zdjęcie W roku 2021 imię Ewa nadano zaledwie 559 razy / 123RF/PICSEL

Imię Ewa - numerologia

Liczbą imienia Ewy jest trójka. Opisuje ona osoby pełne energii, z mnóstwem pomysłów na życie, dążących wytrwale do sukcesu. Swoim zapałem zarażają innych, dlatego zyskują miano liderów dużych grup ludzi. Według astrologii imię to idealnie nadaje się dla kobiet spod znaku Panny, Skorpiona i Bliźniąt. Równie nieźle współgra z osobami urodzonymi w znaku Koziorożca.

Imię Ewa - popularność

Imię Ewa było znacznie bardziej popularne kilkadziesiąt lat temu aniżeli dziś. Później zaobserwowano wzrost popularność w latach 2010-2013. Od 2020 roku natomiast znów imię Ewa straciło na atrakcyjności. W roku 2021 nadano je 559 razy, a w pierwszej połowie 2022 r. otrzymało 219 dziewczynek.

Imię Ewa - patron, imieniny

Święta Ewa to patronka krawców i ogrodników. Obchodzi imieniny najczęściej 24 grudnia, ale również 12 lutego czy 14 marca.

Imię Ewa - zdrobnienia

Najpopularniejsze zdrobnienia imienia Ewa to: Ewcia, Ewunia, Ewuś, Ewusia, Ewka, Ewi, Ewuńka.

Znane osoby o imieniu Ewa:

Ewa Drzyzga - dziennikarka, prezenterka

- dziennikarka, prezenterka Ewa Ziętek - aktorka

- aktorka Ewa Śnieżanka - piosenkarka

- piosenkarka Ewa Dałkowska - aktorka filmowa i teatralna

- aktorka filmowa i teatralna Ewa Szykulska - aktorka

- aktorka Ewa Kuklińska - piosenkarka i tancerka

- piosenkarka i tancerka Ewa Demarczyk - piosenkarka

