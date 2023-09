Spis treści: 01 Co oznacza imię Zofia?

02 Jaka jest Zofia?

03 Idealny zawód dla Zofii

04 Popularność imienia Zofia

05 Znane Zofie:

06 Zofia: Imieniny

07 Zdrobnienia imienia Zofia

Dr Bodo Winter, profesor lingwistyki kognitywnej na Uniwersytecie w Birmingham, oraz jego zespół zbadali imiona żeńskie pod kątem harmonii, jaka łączy znaczenie i brzmienie. Okazało się, że jedno imię jest pod tym względem wyjątkowe i, co ciekawe, cieszy się ogromną popularnością na całym świecie, również w Polsce. To imię to Sofia (Sophia), którego polski odpowiednik to Zofia. Co oznacza?

Co oznacza imię Zofia?

Zdjęcie Eksperci twierdzą, że imiona nadawane dzieciom mają wpływ na ich przyszłość / 123RF/PICSEL

Zofia to imię pochodzenia greckiego. Słowo sophia oznacza w nim mądrość. Nie ma w tym krzty przesady, ponieważ Zofię charakteryzuje spora inteligencja, życiowa mądrość, zaradność, pracowitość i zdrowy rozsądek. Jest też zazwyczaj energiczna, ma mnóstwo kreatywnych pomysłów, a w grupie często pełni rolę przywódcy. To jednak nie wszystkie jej zalety!

Reklama

Jaka jest Zofia?

Viva! ogłosiła raport na temat koni z Morskiego Oka. Przerażający

Tori Spelling pojawiła się na "90s Con 2023". Fani znów się niepokoją

Hugh Jackman rozwodzi się po niemal trzech dekadach małżeństwa

Powstał ranking najinteligentniejszych państw. Polska jest daleko w tyle Zofia już od maleńkości mocno zaznacza swą obecność w świecie. Jest bardzo wesoła, dowcipna i optymistycznie nastawiona do świata. Jest również bardzo empatyczna i wrażliwa na potrzeby innych ludzi - chętnie niesie pomoc, wspiera zbiórki i akcje charytatywne, motywuje także innych do niesienia dobra w świat. Jest bardzo życzliwa, co sprawia, że wszędzie cieszy się ogromną sympatią ludzi i trudno jej nie lubić.

Zofia jest atrakcyjna i cieszy się powodzeniem u płci przeciwnej. Często i łatwo się zakochuje i pragnie dzielić z ukochanym każdą chwilę życia. Czasem zdarza się jej wręcz narzucać swojemu wybrankowi, ale nie staje to na jej drodze do szczęścia w miłości. Zofia potrafi poświęcić dla rodziny pracę i karierę, a jej dom pełen jest zawsze miłości i radości.

Zofia kocha podróże i szalone przygody - często spędza czas ze sprawdzoną grupą przyjaciół, przyciągając ich do siebie pogodą ducha. Ludzie kochają ją również za subtelność, wrażliwość i silne poczucie sprawiedliwości.

Idealny zawód dla Zofii

Zdjęcie Imię Zofia jest popularne w Polsce / 123RF/PICSEL

Zofia jest bardzo zaradna i odporna na porażki. Jest wyjątkowo pracowita i pełna zapału, przedsiębiorcza i chętna do rozwiązywania problemów. Ponieważ lubi nieść pomoc innym, doradzać i opiekować się słabszymi oraz potrzebującymi, powinna wybrać pracę z ludźmi. Zofia dobrze sprawdzi się więc w takich zawodach jak: pedagog, przedszkolanka, psycholog, lekarz, pracownik organizacji charytatywnej czy weterynarz.

Popularność imienia Zofia

Imię Zofia cieszy się w Polsce ogromną popularnością. W 2019 roku zostało nadane aż 7737 razy, a rok później 7073 razy. W 2021 roku imię Zofia otrzymało 6325 dziewczynek a rok później - 5714 i było to najpopularniejsze imię 2022 roku. W tym roku imię Zofia zostało nadane już 2626 razy.

Znane Zofie:

Zofia Nałkowska - polska pisarka

Sophie Ellis Bextor - brytyjska wokalistka

Zofia Zborowska - polska aktorka

Zofia Wichłacz - polska aktorka

Zofia Ślotała - polska modelka, wizażystka i celebrytka

Zofia Kucówna - polska aktorka

Sophia Loren - światowa gwiazda kina

Zofia: Imieniny

Zofia obchodzi imieniny 30 kwietnia, 15 i 24 maja, 18 i 30 września. Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Zofii jest 15 maja.

Zdrobnienia imienia Zofia

Najpopularniejsze zdrobnienia imienia Zofia to Zosia, Zocha, Zochna, Zofka, Zońka, Zosienka, Zosieńka, Zośka, Zosiula.

Zobacz również:

Dominika jest pomocna, ale czasem manipuluje ludźmi. Co oznacza to imię?