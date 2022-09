Villa Reden w Chorzowie

Mogłoby się wydawać, że najpiękniejsze budowle powstają jedynie w największych miastach świata. Wbrew pozorom najpiękniejszy budynek mieszkalny nie powstał we Francji, czy też Stanach Zjednoczonych. Tytuł ten zdobyła znajdująca się w Chorzowie Villa Reden, którą zaprojektował Maciej Franta z pracowni Franta Group.

Budynek w ciągu roku zdobył kilkanaście prestiżowych nagród. Villa Reden w Chorzowie zwyciężyła m.in. w konkursie Eurasian Prize, a poza tym obiekt znalazł się w gronie zwycięzców Iconic Awards 2021, DNA Paris Design Awards 2021, a także zdobył pięć gwiazdek w przeglądzie European Property Awards.

Ten wielorodzinny budynek powstał na Górze Redena w Chorzowie. Charakteryzuje się on czarną elewacją z elementami jasnego drewna. Willa wygląda jak jednolita bryła, a tak naprawdę jest zespołem czterech dwukondygnacyjnych budynków. W każdej z części znajduje się osiem apartamentów. Parter to natomiast część wspólna wszystkich mieszkańców. Każda z tych części ma swoją klatkę schodową. W projekcie uwzględniono również, by każdy z lokali miał na całym obwodzie zewnętrznym dostęp do tarasu oraz patio.

Maciej Franta o Villi Reden w Chorzowie

W ostatnim czasie głośno o tzw. patodeweloperce, czyli absurdalnych rozwiązaniach, którymi kierują się deweloperzy. Trzeba jednak podkreślić, że w polskich miastach powstają również budynki, które mogą liczyć na prestiżowe nagrody. Jednym z nich jest właśnie Villa Reden w Chorzowie. Nie da się ukryć, że to istna architektoniczna perełka.

W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Maciej Franta postanowił nieco opowiedzieć o projekcie. "Cały pomysł polegał na tym, żeby się trochę zatrzymać w tym szale budowania takich mieszkań wyłącznie pod inwestycje. Tak naprawdę chcieliśmy zrobić krok do tyłu, (...) po to, żeby się przyjemnie mieszkało. Odarliśmy budynek ze wszystkich niepotrzebnych materiałów, a postawiliśmy na to, co człowiekowi jest do życia potrzebne: światło, przestrzeń, odpoczynek" - powiedziała architekt.

Villa Reden w Chorzowie powstała w okolicy pełnej zieleni i perfekcyjnie łączy się z naturą. "Niewątpliwie kontekst miejsca jest bardzo ważny. Tutaj akurat mieliśmy fantastyczną lokalizację - Park Redena, ten piękny starodrzew, mgła tych pięknych liści poruszających się na wietrze. (...) No i ten kontekst najbliższy, czyli budynek zabytkowy, który mamy obok, kościółek drewniany, zabudowa z lat 70" - zaznaczył Maciej Franta.

Poza tym architekt odniósł się do charakterystycznej bryły budynku. Jego zdaniem, fakt, że jest obła, wiąże się z dynamizmem. Podkreślił jednak, że jest zwarta i w żaden sposób nie przekrzykuje krajobrazu.

