W Polsce występuje wiele roślin parzących lub fotouczulających groźnych dla naszego zdrowia. Spotkamy je niemal wszędzie - na łąkach, w lasach i przy górskich szlakach. Szczególna ostrożność jest wskazana, ponieważ niektóre mogą powodować poważne poparzenia skóry, a czasami i śmierć. Na jakie rośliny lepiej uważać?

Barszcz Sosnowskiego. Lepiej uważaj!

Zdjęcie Barszcz Sosnowskiego ma silnie parzące właściwości / Beata Zawrzel / East News

Zaczynamy od rośliny, przed którą najczęściej przestrzegają lekarze. Barszcz Sosnowskiego ma silnie parzące właściwości. Jeśli go dotkniemy, na skórze mogą się pojawić poparzenia - wszystko przez zawarte w nim wodniste soki. Roślinę łatwo pomylić ze zwyczajnym barszczem, dlatego zwracajmy uwagę na wysokość. Barszcz Sosnowskiego może osiągać nawet do 4 m wysokości i ma solidną budowę. Uważajmy na tę toksyczną roślinę, ponieważ może wywołać poparzenia II, a nawet III stopnia.

Pokrzywa zwyczajna. Niby nic, a jednak...

Zdjęcie Pokrzywa ma liście pokryte parzącymi włoskami, których dotknięcie nieraz powodowało zmiany na skórze / 123RF/PICSEL

Chyba wszyscy znamy tę roślinę. Pokrzywa zwyczajna ma liście pokryte parzącymi włoskami, których dotknięcie nieraz powodowało zmiany na skórze. Chociaż znamy jej cenne dla zdrowia właściwości, to jednak sam kontakt z rośliną nie należy do najprzyjemniejszych. Na skórze pojawiają się zaczerwienienia i swędzące bąble. Reakcja alergiczna może się utrzymywać do kilku godzin, ale nie pozostawia trwałych śladów.

Wawrzynek wilcze łyko. Niebezpieczna roślina

Zdjęcie Dłuższy kontakt z rośliną oznacza silne podrażnienia skóry / PIOTR PLACZKOWSKI/REPORTER / East News

Wystarczy przypadkowy kontakt z tą rośliną, by skutki były opłakane. Wawrzynek wilcze łyko może prowadzić do powstania bolesnych pęcherzy, owrzodzeń na skórze i zaczerwienienia spojówek. Dawka śmiertelna dla dorosłego człowieka to zjedzenie 10 owoców tej rośliny i maksymalnie 3 w przypadku dzieci. W takiej sytuacji może dojść do zatrzymania krążenia i zatrzymania pracy narządów. Dłuższy kontakt z rośliną oznacza silne podrażnienia skóry.

Szczwół plamisty. Jak kończy się takie spotkanie?

Zdjęcie Szczwół plamisty to toksyczna roślina z rodziny selerowatych / 123RF/PICSEL

Szczwół plamisty to toksyczna roślina z rodziny selerowatych. Wiosną więcej trującej substancji znajduje się w korzeniach, latem - w naziemnych pędach. Na liście objaw zatrucia znajdują się osłabienie i utrata wrażliwości na bodźce. Gdy podejrzewamy u siebie zatrucie, pilnie skontaktujmy się z lekarzem. Brak pomocy może skończyć się nawet uduszeniem!

Pokrzyk wilcza jagoda. Nie dotykaj

Zdjęcie Pokrzyk wilcza jagoda to toksyczna roślina, która rośnie zazwyczaj na skraju lasu / 123RF/PICSEL

Ta toksyczna roślina rośnie zazwyczaj na skraju lasu, na wilgotnym podłożu. Jej korzenie, owoce i liście mają wysoką zawartość alkaloidów tropanowych. Już po 15 minutach od spożycia mogą doprowadzić do zatrucia. Jego objawami są zaczerwienienie twarzy, napady szału i lęku czy halucynacje. Na liście znajdują się również: wysychanie śluzówek, przyspieszenie tętna czy rozszerzenie tętnic. W skrajnych przypadkach może nawet dojść do paraliżu i zatrzymania oddechu.

Arcydzięgiel lekarski. Unikaj latem

Zdjęcie Arcydzięgiel lekarski to roślina z charakterystycznymi kulistymi kwiatostanami / 123RF/PICSEL

Roślina z charakterystycznymi kulistymi kwiatostanami. Arcydzięgiel lekarski rośnie na łąkach w terenach górskich. Preparatów z tej rośliny lepiej nie stosować latem, bo kontakt i spożywanie jej przetworów może prowadzić do oparzeń.

Pasternak. Mniej szkodliwy brat barszczu Sosnowskiego

Zdjęcie Pasternak rośnie na łąkach i produkuje te same związki co barszcz Sosnowskiego / 123RF/PICSEL

Pasternak to kolejna roślina, której lepiej nie spotykać na swojej drodze. Jej korzeń swoim wyglądem przypomina pietruszkę. Pasternak rośnie na łąkach i produkuje te same związki co barszcz Sosnowskiego. Mają one jednak o wiele mniejsze natężenie. Pomimo tego kontakt z rośliną może powodować oparzenia.

Dyptam. Powoduje silne oparzenia

Zdjęcie Dyptam to kolejna trująca roślina. Bezpośredni z nią kontakt może prowadzić do silnych oparzeń skóry / East News

Dyptam to kolejna trująca roślina. Bezpośredni z nią kontakt może prowadzić do silnych oparzeń skóry. Nie powinniśmy jej dotykać zwłaszcza w okresie kwitnienia, w ciepłe i słoneczne dni. Dlaczego akurat wtedy? Zawiera ona substancje mające właściwości fotouczulające.

Jaskier jadowity. Najbardziej trujący z całej rodziny

Zdjęcie To najbardziej trujący ze wszystkich gatunków rosnących w Polsce jaskrów / 123RF/PICSEL

To najbardziej trujący ze wszystkich gatunków rosnących w Polsce jaskrów. Jaskier jadowity jest "uzbrojony" w sok zawierający toksyczny glikozyd i inne niebezpieczne substancje. Jak kończy się bliskie spotkanie z rośliną? Może powodować bolesną wysypkę, pęcherze, zaczerwienienie skóry czy drgawki. To nie koniec, bo może również doprowadzić do podrażnienia błon śluzowych jamy ustnej, działać toksycznie na żołądek i jelita.

Wilczomlecz obrotny. Groźny chwast

Toksyczny i uznawany w Polsce za chwast. List gończy: nieduże łodygowe, okrągłe liście z pikowanymi brzegami, pięcioramienne kwiaty o barwie żółtawo-zielonej. W tkankach tej rośliny znajduje się sok mleczy, który silnie drażni i ma działanie trujące. Wilczomlerz obrotny może powodować alergie. Roślina jest groźna przede wszystkim dla zwierząt.

Ruta zwyczajna wcale nie taka zwyczajna

Ruta zwyczajna osiąga do 1 m wysokości. Wczesnym latem "zdobią" ją żółte kwiaty, a w okrągłych liściach gromadzą się intensywnie pachnące olejki eteryczne. To właśnie one mogą być sprawcami podrażnień skóry.

Bluszcz pospolity. Nieraz zaskoczy

Zdjęcie Bluszcz zawiera drażniące skórę i spojówki oczu saponiny / 123RF/PICSEL

Kolejna roślina, na którą lepiej uważać, to bluszcz pospolity. Zawiera drażniące skórę i spojówki oczu saponiny. W przypadku zatrucia jego liśćmi lub jagodami dochodzi nawet do zatrzymania oddechu, odrętwienia, halucynacji czy wysypek na skórze.

