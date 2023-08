Weszła na lotnisko z różą w ręku. Dostała prawie 5 tys. zł grzywny

Wojciech Glanc kieruje jasne słowa do Polaków. Przepowiednia dotyczy zimy

Tak mieszka Julia Dybowska. Pokazała zdjęcie z luksusowego wnętrza

Czy podczas pełni Księżyca grzyby chętniej rosną? Kiedy będzie ich wysyp?

Środowa pogoda od samego rana nie rozpieszcza. Na terenie Polski 30 sierpnia nastąpiło znaczne ochłodzenie, niebo jest zachmurzone, a w wielu regionach pada deszcz. Opady są zarówno przelotne jak i ciągłe, okresami ulewne. Gdzieniegdzie pojawiają się burze.

Pogoda na 30 sierpnia - mało słońca, sporo deszczu

Na terenie niemal całego kraju słońca będzie dziś jak na lekarstwo. Promienie będą przebijać się jedynie na wschodzie i być może zachodnich krańcach. W pozostałych regionach niebo pokryje się ołowianymi chmurami, przynoszącymi momentami łagodny, a czasem intensywny deszcz. Synoptycy przewidują także kolejne burze - najpewniej wystąpią one w woj. warmińsko-mazurskim, na Podkarpaciu, Podlasiu, w Małopolsce oraz Beskidach. Szacuje się, że spadnie do 30 mm wody. Miejscami może pojawić się grad, a także porywisty wiatr, który osiągnie prędkość do ok. 70 km na godz.

Reklama

Zobacz też: Zbliża się Pełnia Niebieskiego Księżyca. Zdarza się raz na kilka lat

Prognoza pogody na środę. Gdzie będzie najcieplej?

Zdjęcie Dzisiejszy dzień przyniesie sporo chmur i opady / 123RF/PICSEL

Ciepłem będą mogli się dziś cieszyć jedynie mieszkańcy wschodnich krańców, regionów graniczących z Ukrainą i Białorusią. Termometry będą wskazywać tam około 25-27 st. C. Przesuwając się bardziej w głąb kraju będzie coraz chłodniej - około 22-24 st. C. Chłodem powieje natomiast na zachodzie - temperatura powietrza spadnie tam nawet do 15 st. C.

Czytaj także: Silne burze przechodzą nad Polską. Średnica gradu przekracza 5 centymetrów!

Porywisty wiatr i deszcz. Dziś odczujemy jesienną aurę

Odczuwalną temperaturę obniży dziś znacznie umiarkowany, chwilami porywisty wiatr, a warunki biometeorologiczne w całej Polsce będą niekorzystne.

W nocy na zachodzie będzie raczej pogodnie. Dopiero nad ranem spodziewać można się chmur i delikatnych opadów. W pozostałych regionach Polski godziny nocne przyniosą całkowite zachmurzenie i ulewami i gwałtownymi burzami. Kolejnego dnia nad ranem spodziewać można się mgły.

Pogoda na środę 30 sierpnia. Gdzie w nocy będzie najchłodniej?

Jak podają prognozy, w nocy najchłodniej będzie dziś w kotlinach sudeckich - około od 9 st. C, 11-12 st. C na zachodzie, w centrum - 13-14 st. C, najcieplej na wschodzie - nawet do 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany.