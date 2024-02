Spis treści: 01 Pierwsze bociany są już w Polsce. "Poczuł wiosenne ciepło"

Kiedy w Polsce kolejne kartki kalendarza nieubłaganie kierują nas w stronę zimy, bociany szykują się do drogi. Na przełomie sierpnia i września intensywnie żerują, by kolejno wyruszyć w niełatwą i długą trasę do ciepłych krajów.

"Zbierają się w tzw. sejmiki, które można zaobserwować na łąkach. To właśnie tam przygotowują się w większych grupach do swojej wyprawy" - wyjaśniał w rozmowie z Interią ornitolog Michał Dworak.

Najpierw udają się do Turcji, skąd kolejno, w coraz większych grupach, lecą wspólnie do Afryki. Ich celem są Wielkie Jeziora Afrykańskie, gdzie większość bocianów spędza zimę. Niektóre dolatują nawet do Afryki Południowej.

Łącznie ptaki pokonują nawet ponad 10 tysięcy kilometrów. Na końcu długiej i ciężkiej drogi, opłaconej sporym wysiłkiem, czekają jednak ciepłe, spędzone w afrykańskim klimacie wakacje. Niektóre bociany za cel tegorocznej podróży obrały Maroko. "Jeszcze trochę i zaczną wracać do Europy" - komentowali w połowie lutego Lubuscy Łowcy Burz.

Jak się okazuje, niektóre wróciły nawet szybciej, niż wielu podejrzewało.

Pierwsze bociany są już w Polsce. "Poczuł wiosenne ciepło"

Powracające z zagranicznych wojaży bociany dla wielu są prawdziwym zwiastunem końca zimy. Miesiącami ich powrotów są przeważnie marzec i kwiecień. Wówczas, zauważając biało-czarne skrzydła i czerwone dzioby, szybko z energią i pewnością wypatrujemy początku wiosny. W tym roku bociany postanowiły jednak zarazić nas optymizmem już w lutym.

Pierwsze bociany, jak donosi Karkonoski Park Narodowy, były widziane w Polsce już 15 lutego. "Mamy pierwsze informacje o wracających bocianach. Zenia Flak napisała nam wczoraj: ‘o godz. 10:20 przeleciały obok Pałacu Sobieszów 3 bociany. Może to koniec zimy?’" - informowali przedstawiciele KPN.