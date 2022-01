Niż Nadia w Polsce. Silny wiatr zbiera żniwo w wielu województwach

Niż Nadia, który właśnie przetacza się przez Polskę sieje spustoszenie niemal we wszystkich województwach.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę w nocy ostrzeżenia 2. stopnia o silnym wietrze dla przeważającej części kraju.

Nieciekawa sytuacja panowała w nocy z soboty na niedzielę na Pomorzu, gdzie nad samym morzem podmuchy wiatru mogły osiągać nawet 100 km/h.

Nieciekawa sytuacja i niezwykle trudne, zagrażające zdrowiu, a nawet życiu warunki panują obecnie w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy w zeszłym roku pobił rekord odwiedzających go turystów i dobra passa wciąż trwa.



Turyści i pracownicy uwięzieni w Schronisku PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich

W ostatnich dniach zarówno ratownicy TOPR, jak i władze TPN ostrzegali turystów o warunkach, jakie panują obecnie w górach, publikując nagrania z niektórych miejsc, takich jak Dolina Gąsienicowa, czy Kalatówki.



Pojawiły się także usilne prośby o zaniechaniu uprawiania turystyki górskiej w najbliższych dniach.



Nieciekawy rozwój wydarzeń ma miejsce w Schronisku PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, które przez ilość śniegu i silny wiatr zostało odcięte od świata.



No więc zawiało nas całkiem. Są kilkunastometrowe zaspy, które uniemożliwiają zejście i stwarzają ogromne zagrożenie lawinowe. Ratownicy dyżurni i my — załoga bardzo prosimy, żeby nikt tu dzisiaj nie szedł - proszą pracownicy Schroniska w poście na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Okazuje się, że właśnie wraz z pracownikami uwięziona została tam także grupa turystów. Widząc jednak wcześniej prognozy, zdecydowali się oni zostać, by nie narażać swojego życia na niebezpieczeństwo.



"Jedzenia mamy na miesiąc, mamy ciepło i miło wiec nie martwcie się o nas!" - informują pracownicy w dalszej części wpisu.



To pokazuje z jak ogromnym żywiołem można spotkać się w górach. W dniu 29 stycznia właśnie w Dolinie Pięciu Stawów Polskich i w rejonie Kasprowego Wierchu zginęło dwóch narciarzy.



Dziś warunki są jeszcze gorsze. Wzrosło zagrożenie lawinowe. Obecnie komunikat lawinowy TOPR wyznaczył 3 stopień zagrożenia lawinowego, określany jako "znaczny" w skali pięciostopniowej.



Czy można iść w góry z dziećmi? Turyści mimo ostrzeżeń wciąż ryzykują

Nie wszystkich jednak przerażają nagrania i zdjęcia z górskich szlaków, jakie publikuje TOPR i TPN, pokazując siłę żywiołu.



Na wielu górskich forach internetowych przypadkowi turyści pytają siebie wzajemnie o polecane trasy na ten czas.



"Witam co zwiedzać z dziećmi w taka pogodę? Chcemy iść w doliny, ale czy to bezpieczne? Co polecacie?" - pytała jedna internautek w grupie facebook'owej "ZAKOPANE".



Na szczęście inni użytkownicy pouczyli spragnioną wrażeń turystkę, że w taką pogodę nie warto ryzykować i należy poczekać na poprawę warunków. Nawet wybór dolin nie gwarantuje żadnego bezpieczeństwa w czasie wichury.



Aby cieszyć się górską wycieczką, powinna ona być przede wszystkim bezpieczna. Dlatego warto poczekać z aktywnością górską do momentu aż warunku pogodowe ulegną znacznemu polepszeniu.



