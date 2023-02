Spis treści: 01 Kot i jego sekretny język ciała

02 Dlaczego kot śpi w pudełku?

03 Na sfinksa, bochenek chleba

04 Nie myl chlebka z pozycją bólową. Na te znaki uważaj!

05 Kłębek, piłka lub precelek. Ta pozycja to ważny sygnał

06 Na plecach z wystającym brzuchem. Pełne bezpieczeństwo

07 Spanie na boku. Klasyk zawsze w modzie

Kot i jego sekretny język ciała

Koty są w dużym stopniu indywidualistami, skrytymi istotami, które lubią podążać własnymi ścieżkami.

Popularny "przelicznik" wieku kota to bubel. Oto ile pupil naprawdę ma lat

Dodaj odrobinę do kociej karmy. Zwierzak odczuje różnicę

Kot głośno chrapie? Oto kiedy trzeba udać się do weterynarza

Te rasy kotów są najmądrzejsze! Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń Może też dlatego dla człowieka ich sygnały są niekiedy trudne do odczytania, bo wykazują ich one mniej, niż chociażby psy.

Jednak nie jest to niemożliwe! Zachowanie kota, jego pozycja ciała, także w trakcie snu i odpoczynku może wiele powiedzieć nam o tym, jak nasz pupil się czuje. Zwłaszcza pozycje spania kota powinny zwrócić naszą uwagę. Kot przesypia 70 proc. życia, więc jest to idealna okazja do obserwacji jego ciała. Pozycji, w których kot śpi, jest kilka i wszystkie warto znać, by wiedzieć, kiedy zwierzę czuje się dobrze i bezpiecznie, a kiedy coś powinno nas zaalarmować.

Reklama

To, w jakiej pozycji śpi nasz kot, zależy od długości snu, a co za tym idzie — faz snu i stopnia odprężenia, a także od temperatury otoczenia, samopoczucia psychicznego i fizycznego kota oraz od miejsca.

Zobacz też: Zabawa czy walka? Maraton oglądania filmików z kotami w celach naukowych

Zdjęcie Kartonowe pudełka są bezpieczną i przytulną bazą dla kotów / 123RF/PICSEL

Dlaczego kot śpi w pudełku?

Koty kochają spać w miejscach ciepłych, nieco ciasnych, jak chociażby uchylona szuflada, czy szafa z pościelą i oczywiście... pudełko. Pudełka zdecydowanie zajmują wyjątkowe miejsce w kocich serduszkach. Zwierzęta te kochają mieć ograniczoną przestrzeń do spania, kiedy coś dotyka lub otula ich ciała. Nic więc dziwnego w tym, że kartonowe pudełka sprawdzają się najlepiej. Kiedy już wszystkie te czynniki zostaną spełnione, kot może spokojnie zasnąć, a wtedy przybiera rozmaite pozycje. Co oznacza każda z nich?

Na sfinksa, bochenek chleba

Zdjęcie Pozycja chlebka lub sfinksa jest jedną z najpopularniejszych, jakie koty często przyjmują, odpoczywając / 123RF/PICSEL

Pozycja ta zwana jest sfinksem lub chlebkiem. Kot ułożony jest na brzuchu z podwiniętymi pod siebie czterema łapkami, które ułożone są równolegle do podłoża. Głowa kota jest uniesiona. Zwierzęta nie odpoczywają zbyt długo i nie są w stanie w niej zbyt długo wytrzymać, gdyż nie daje pełnego rozluźnienia.

Zobacz też: Rośliny, które nie są trujące dla kotów. Te w domu i te na balkonie

Uznawana jest za pozycję społeczną, bo koty odpoczywają w niej obok innych osobników. To często wybierana pozycja do szybkiego odpoczynku, ale nie głębokiego snu.

Nie myl chlebka z pozycją bólową. Na te znaki uważaj!

Zdjęcie Pozycja bólowa u kota jest łatwa do pomylenia z pozycją chleba / 123RF/PICSEL

Podobną do pozycji chlebka jest u kota pozycja bólowa. To niezwykle ważny sygnał, że kot odczuwa ból i warto wiedzieć, czy pozycja ta, różni się od pozycji sfinksa. W pozycji bólowej kot także podwija pod brzuch łapki, ale nie układa ich swobodnie na podłodze, a opiera się na samych opuszkach. Często też nie do końca dotyka brzuchem podłogi, tylko podwija brzuch tak, by nic go nie dotykało i nie uciskało. Dodatkowo mięśnie grzbietu, szyi i pyska są u kota napięte. Po prostu widać, że kot nie jest rozluźniony i nie odpoczywa w tej pozycji. Bardziej przypomina to "kucanie" niż pozycję do odpoczynku. Kiedy to zauważymy, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Kłębek, piłka lub precelek. Ta pozycja to ważny sygnał

Zdjęcie Kocia pozycja spania może nam powiedzieć także, czy kotu jest ciepło lub zimno / 123RF/PICSEL

Pozycja zwana piłką lub bardziej popularnie — kłębkiem lub precelkiem, polega na zwinięciu się na boku ciała, tak by schować brzuch i łapki, a wszystkie części ciała są zwarte. Często przybierana jest w głębokiej fazie snu, ale też, wtedy kiedy kotu jest zimno. Gdy zwierzę odczuwa dyskomfort z powodu chłodu, precelek jest wtedy bardziej zaciśnięty. Zwijając się w tej sposób, kot ogrzewa własne ciało i oszczędza ciepłotę ciała, chroniąc brzuch. Dzikie koty z kolei też śpią w tej pozycji, by chronić się lepiej brzuch i narządy wewnątrz niego podczas ewentualnego ataku innego drapieżnika.

Na plecach z wystającym brzuchem. Pełne bezpieczeństwo

Zdjęcie Kot śpiący na plecach i pokazujący swój brzuch, czuje się bezpiecznie / 123RF/PICSEL

Jeżeli zobaczysz swojego kota, śpiącego na plecach z rozłożonymi na boki łapkami tak, że odsłania cały, miękki brzuszek, to możesz być szczęśliwy.

Kotu jest ciepło, wygodnie i przede wszystkim — czuje się bezpiecznie. Brzuch jest najbardziej wrażliwą częścią ciała u kota, więc jeżeli on jest odsłonięty, kot czuje się niezwykle komfortowo. Taką pozycję, kiedy zwierzę czuje się już bezpiecznie, jest zdrowy i odprężony, kot przyjmuje w głębokich fazach snów, a jego ciało często wtedy jest bezwładne do tego stopnia, że właściciele nierzadko sprawdzają, czy ich pupil w ogóle żyje.

Spanie na boku. Klasyk zawsze w modzie

Zdjęcie Kot śpiący na boku czuje się pewnie i spokojnie / 123RF/PICSEL

Zarówno psy, jak i koty lubią prostą pozycję "na boku", gdzie ciało leży luźno na jednej stronie, a kończyny są swobodnie wyciągnięte. To także jest pozycja, w której kot pokazuje, że jest mu ciepło, miło i bezpiecznie. Nie musi chronić brzucha i jest w pełni zrelaksowany. Pozycja boczna jest też doskonała do przeciągania się, a to szczęśliwe koty wprost uwielbiają.