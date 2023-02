Spis treści: 01 Czy to dobrze jak kot chrapie?

Czy to dobrze jak kot chrapie?

Porady Dlaczego koty udają chleb? Przyczyna zwykle jest jedna Chrapanie nie jest niczym dziwnym, jeśli chodzi o ludzi. Kiedy jednak specyficzne odgłosy zaczyna wydawać nasz zwierzak szybko zaczynamy się martwić. Co oznacza, że kot chrapie?

Wielu kotom zdarza się od czasu do czasu lekko pochrapywać. Nietypowe odgłosy pojawiają się, kiedy tkanki w górnych drogach oddechowych wibrują podczas oddychania. Do występowania chrapania może również przyczynić się każda przeszkoda w przepływie powietrza przez górne drogi oddechowe.

Gdy kot chrapie podczas snu

Kiedy chrapliwy oddech u kota powinien zaniepokoić? Przyczyny lekkiego pochrapywania mogą być zupełnie nieszkodliwe. Warto jednak nieco uważniej przyjrzeć się sposobowi, w jaki niecodzienny odgłos wydobywa się z wnętrza zwierzaka, a także jakie okoliczności temu towarzyszą.

Jeśli kot delikatnie pochrapuje w nocy podczas snu najczęściej jest to zupełnie normalne. Co więcej, jeśli zwierzak jest aktywny i ma apetyt, nie mamy powodu do zmartwień. Jakie objawy powinny więc zapalić alarmową lampkę w naszej głowie?

Zdjęcie Chrapanie może być odgłosem towarzyszącym wielu problemom ze zdrowiem / 123RF/PICSEL

Co oznacza, że kot chrapie?

Chrapanie może być odgłosem towarzyszącym wielu problemom ze zdrowiem. Wówczas należy dokładnie przyjrzeć się zachowaniu kota i zaobserwować inne, pojawiające się objawy. Odgłos chrapania słyszymy, kiedy w górnych drogach oddechowych coś nie pozwala na swobodny przepływ powietrza. Przyczyna problemu może więc znajdować się w jamie nosowej, gardle lub krtani.

Jeśli zauważymy, że pupil ma problemy z oddychaniem lub zachowuje się w sposób, jaki nas niepokoi, nie warto odkładać wizyty w gabinecie weterynaryjnym. Szczególnie, jeśli chrapanie pojawiło się nagle i jest wyjątkowo silne, a także towarzyszą mu inne symptomy choroby. Naszą czujność wzbudzić powinny:

duszność,

kichanie,

kaszel,

wypływy z nosa,

połykanie powietrza,

brak apetytu,

utrata masy ciała.

Przyczyny chrapania kotów

Chrapanie u kotów może wywoływać wiele czynników. Wśród nich wymienia się miedzy innymi nadwagę, nietypowe ułożenie w trakcie snu, przynależność do konkretnej rasy, polipy, alergię, bezdech senny lub przeziębienia i infekcje.

Jeśli twój kot nigdy nie chrapał i zaczął to robić nagle, konieczna jest wizyta u specjalisty.

