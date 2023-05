Twój pies ma "oko wieloryba"? Zobacz, co należy zrobić

Zachowanie psów często bywa dla ich właścicieli niezrozumiałe i nielogiczne, ale w wielu przypadkach jest ono związane jego mową ciała, co oznacza, że nasz pupil próbuje nam coś przekazać. Jednym z bardziej charakterystycznych manier u czworonogów jest tzw. oko wieloryba. Co kryje się pod tym pojęciem i czy mamy powody do niepokoju?

Zdjęcie "Oko wieloryba" u psa oznacza, że nasz pupil czuje się w danej chwili niekomfortowo / 123RF/PICSEL