U wybrzeży Sardynii odkryto dziesiątki tysięcy starożytnych monet

QUIZ: Słowa odchodzące do lamusa. Znasz ich znaczenie?

Dlaczego twój kot wchodzi na ciebie? Powody mogą być różne

Stanik sportowy z bawełny czy z materiałów syntetycznych? Sylwia Panek wyjaśnia

Zagadka matematyczna dla bystrzaków. Tylko 1% osób zna prawidłowe rozwiązanie

Fascynujące znalezisko. W wodzie leżały drogocenne skarby

Jak poinformował włoskie ministerstwo kultury, nurek o swoim odkryciu natychmiast poinformował władze, które wysłały w to miejsce specjalistów z rządowych działów ochrony dzieł sztuki i archeologii podmorskiej. Znalezisko spoczywało w płytkiej wodzie, na piaszczystym dnie pomiędzy plażą a obszarem porośniętym trawą morską. Monet było tak dużo, że w ich wydobywanie zaangażowani zostali również miejscowi strażacy i funkcjonariusze straży granicznej. Dokładna ich liczba nie została podana, ponieważ są jeszcze katalogowane.

Zdjęcie Monety znajdowały się w płytkiej wodzie, na piaszczystym dnie pomiędzy plażą a obszarem porośniętym trawą morską / East News

Czytaj także: Najbardziej przerażające znaleziska archeologiczne

Reklama

Eksperci nie mają wątpliwości. To jedno z najważniejszych odkryć w ciągu ostatnich lat

W oświadczeniu resortu kultury podano, że skarb to tzw. follis - rzymskie monety z brązu lub miedzi, używane później jako waluta Cesarstwa Bizantyjskiego. Są bardzo dobrze zachowane - tylko cztery z niech określono jako uszkodzone. Jak stwierdził Luigi La Rocca, urzędnik departamentu archeologii Sardynii, "skarb znaleziony w wodach u wybrzeży Arzacheny stanowi jedno z najważniejszych odkryć monet w ostatnich latach". Porównać go można do 22 888 sztuk follis znalezionych w brytyjskim Seaton w 2013 roku.

Zdjęcie Odnalezione niedawno follis stanowią jedno z najważniejszych odkryć monet w ostatnich latach / East News

Zobacz też: Spacerował nad rzeką. Oniemiał, gdy zobaczył, co odkrył piasek

Wraz z monetami na dnie spoczywały również fragmenty amfor. Naukowcy uważają, że w pobliżu mogą znajdować się także pozostałości wraku statku, którym przewożono ten skarb.