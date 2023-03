"Magia nagości" cieszy się rosnącą popularnością. Wszystko przez odrobine pikanterii

"Magia nagości" to kontrowersyjny program telewizyjny, który pierwszy raz pojawił się w Wielkiej Brytanii w 2017 roku i doczekał się także kontynuacji w polskiej telewizji.

Niekwestionowana gwiazda "Rolnika" w kolejnym show randkowym pokaże się nago!

Kolejny kontrowersyjny program na miarę "Magii nagości"?

Dantejskie sceny w "Magii nagości". Hojnie obdarzony przez naturę facet "wysłał" uczestniczkę do szpitala

Wpadki w telewizyjnym show o intymności! To nie pierwszy raz! To program randkowy o konwencji "Randki w ciemno", lecz jego kontrowersja polega na tym, że uczestnicy prezentują się w telewizji nago. Dzięki swojej pikanterii show zyskało spory rozgłos, a odcinki obfitują w ciekawe historie i wpadki, którymi Anna Richardson, prowadząca, chętnie dzieli się w wywiadach, czy w swoich mediach społecznościowych. Ostatnio trudno było jej ukryć własne zdumienie, gdy jeden z uczestników zdecydował się na wyjątkowe wyznanie na wizji.

Uczestnik zaskoczył swoimi słowami. To intymne wyznanie

Instagram Post Rozwiń

W "Magii nagości" nie brakuje szczerości i otwartości uczestników. Tym razem to 20-letni student z Leeds, Charlie, szukał miłości w programie. To właśnie on zaskoczył prowadzącą szczerym wyznaniem. Najpierw przyznał, że ma on problem w nawiązywaniu relacji romantycznych, a następnie... gdy już do tego dojdzie, lubi podczas romantycznych uniesień w sypialni, przeglądać się w lustrze. Te słowa, a raczej ich szczerość, zaskoczyły Anne, która zawstydzona próbowała wyjść z sytuacji z humorem:

Reklama

"To brzmi trochę jak 'American Psycho', ale ok" - powiedziała Richardson, odnosząc sytuację do słynnej produkcji filmowej.

Instagram Post Rozwiń

To rozluźniło atmosferę, a wyznanie Charliego nie zniechęciło uczestniczek, by wybrać się z chłopakiem na randkę. Dziewczyna, którą finalnie wybrał Charlie, umówiła się z nim na romantyczne spotkanie!

Związek jednak nie przetrwał próby czasu i wybranka więcej nie spotkała się z Charlie'm.